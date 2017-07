Thanh Hóa: Dân lập chốt thu phí 'bảo trì', chính quyền không hề biết

Theo phản ánh của nhiều tài xế xe tải, khi đến khu vực núi đá của xã Đông Hưng để mua vật liệu xây dựng, họ phải đi qua con đường phía phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa.

Khi tài xế đi đến đoạn giao nhau giữa ngã tư trạm gác vào khu nghĩa trang thị trấn Nhồi cũ (nay là phố Tây Sơn, phường An Hoạch) thì xuất hiện một trạm gác do người đàn bà đứng chắn và thu phí “bảo trì đường”. Mức phí thu từ 10.000-15.000-25.000 đồng/1 xe/1 lần ra vào.

Người đàn bà đang thu phí một xe tải đang chở vật liệu xây dựng.

Điều đặc biệt, người phụ nữ này không hề xuất vé hay hóa đơn thể hiện việc thu tiền phí được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc thu phí diễn ra công khai và chớp nhoáng khi các xe đi qua.

Một chủ xe tải bức xúc cho biết: "Khi đến đây mua nguyên vật liệu xây dựng, lúc đi ra, tôi phải dừng xe để nộp một khoản phí từ 10.000-15.000 đồng, nhiều thì 20.000-50.000 đồng tùy vào tải trọng của từng loại xe do người phụ nữ này áp dụng".

Một tài xế ở TP.Thanh Hóa đến đây chở vật liệu xây dựng suốt nhiều năm liền cho hay: "Việc thu tiền của người đàn bà đứng tuổi này diễn ra công khai nhiều năm nay. Mỗi lúc có xe đến chở vật liệu từ các mỏ đá bên trong đi ra đều phải đóng phí. Có hôm, tôi hỏi thu tiền sao không thấy sửa đường thì ngay lập tức được người đàn bà này giải thích: “Xe ra vào nhiều quá chưa sửa được”...".

Tiếp nhận phản ánh của các lái xe, PV đã trực tiếp đi tìm hiểu sự việc.

Qua ghi nhận thực tế, tại vị trí ngã tư trạm gác phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa luôn có một người đàn bà (chưa xác định được danh tính) đứng sâu vào bên trong con đường đi vào khu nghĩa trang khoảng 15-20m. Khi các xe tải chở vật liệu ra, người này đi ra đón đầu và thu tiền của tài xế.

Đoạn đường ổ gà, ổ voi hơn 1km được người đàn bà này nói là thu tiền để sửa chữa.

Những tưởng việc thu phí này sẽ được đầu tư vào tu sửa, bảo dưỡng tuyến đường hơn 1km chạy dọc các mỏ đá, bãi tập kết nguyên vật liệu dọc tuyến đường Tây Sơn. Tuy nhiên qua quan sát của PV, tuyến đường này luôn hiện hữu những "ổ trâu", "ổ gà" sình lầy khiến các tài xế phải "oằn mình" đánh lái.

Trước sự việc trên, ngày 10/7, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa.

Xác nhận với PV về hình ảnh chụp người đàn bà đang thu tiền của lái xe một cách công khai, ông Hoàng Quý Dương, Chủ tịch UBND phường An Hoạch cho biết: "Đây là đoạn đường vào khu nghĩa trang của thị trấn Nhồi cũ (nay là phường An Hoạch), bên trong có các mỏ đá của xã Đông Hưng. Đây cũng là con đường độc đạo để đi ra, vào các mỏ đá này. Tôi mới về đây nhận công tác nên không nắm được sự việc. Để tôi cho kiểm tra rồi sẽ có thông báo lại với PV".

Sau đó, ông Dương đã giới thiệu để PV làm việc với ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND phường An Hoạch.

Khi PV thông tin về việc người đàn bà đứng thu phí thì vị Phó Chủ tịch phường cũng tỏ ra “bất ngờ” và cho rằng: “Chúng tôi không nắm được việc này và đơn vị cũng không có chủ trương thu phí. Chúng tôi sẽ xuống kiểm tra xem sự thể thế nào. Đoạn đường vào khu nghĩa trang của phường An Hoạch đã quá xuống cấp, mỗi khi có đám ma đi qua thì dân kêu trời nhưng phường vẫn chưa thể có kinh phí để sửa chữa. Cá nhân hay tập thể nào đứng ra thu tiền thì chúng tôi cũng không được biết”.

Cũng theo ông Quý: "Sau khi cho kiểm tra nếu có việc thu sai, không nộp về ngân sách địa phương, chúng tôi sẽ cho dừng ngay và sẽ có đề xuất với thành phố để làm lại con đường ra nghĩa trang cho nhân dân trong vùng".

Vị Phó Chủ tịch UBND phường An Hoạch cho hay: "Hầu hết, các mỏ đá bên phía phường An Hoạch đã hết phép khai thác. Hiện nay, các mỏ này đang tận thu để dọn dẹp bãi khai thác đá, các mỏ khai thác đá sâu ở bên trong đều nằm bên phía xã Đông Hưng xong tất cả các mỏ này đều chỉ có một con đường duy nhất là con đường đi vào nghĩa trang của phường An Hoạch. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ phải có kiến nghị để được thu thuế và phí khi các xe chở vật liệu đi qua địa bàn xã".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Hoàng Quý Dương, Chủ tịch UBND phường An Hoạch cho biết: "Sau khi nhận được thông tin PV cung cấp chúng tôi đã ra ngay thông báo yêu cầu xác định xem đối tượng có thu tiền của các xe tải tại trạm gác này là ai, đồng thời yêu cầu đối tượng này dừng ngay việc thu tiền sai quy định và làm báo cáo gửi về UBND phường".

"Do thấy việc thu tiền đó là sai, không đúng quy định nên chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu các ban ngành điều tra làm rõ xem số tiền thu cụ thể của mỗi xe là bao nhiêu, thu bao lâu rồi? Việc thu tiền đó có sử dụng vào việc làm đường hay nộp vào ngân sách phường hay không? Tất cả phải được làm rõ và báo cáo lại để UBND phường có thông tin trả lời báo chí", ông Dương thông tin.

Duy Duẩn