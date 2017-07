Thanh Hóa: Giám đốc phòng khám đa khoa mang xe cấp cứu đi... đòi nợ

Mới đây, gia đình chị Trương Thị A. (SN 1979), trú tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh tới các cơ quan chức năng về việc, những ngày qua ông Mai Như Xuân, Giám đốc phòng khám Đa khoa Đại An (có địa chỉ tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) mang xe cấp cứu biển màu xanh đến đỗ trước cổng nhà chị A, cản trở mọi hoạt động của gia đình.

Để ghi nhận sự việc, PV đã tìm đến địa chỉ thôn 5, xã Nga Hưng. Thời điểm chúng tôi có mặt, chiếc xe mang BKS xanh 36B - 0589 vẫn đỗ sát trước cửa ngôi nhà chị A.

Chiếc xe cấp cứu mang BKS xanh đã đỗ trước cổng chị A. 4 ngày nay.

Theo người dân địa phương cho biết, chiếc xe cấp cứu, mang biển số xanh chắn ngang trước cửa nhà chị A. có từ 4 ngày trước. “Nghe nói vợ chồng chị A. chưa có tiền trả nên người ta mang xe đến chặn trước cửa 4 ngày nay rồi”, anh Lê Văn T. (42 tuổi, trú tại thôn 5, xã Nga Hưng) chia sẻ.

Chiếc xe cấp cứu đỗ trước cửa khiến cuộc sống gia đình chị A. bị đảo lộn.

Theo lời kể của chị Trương Thị A, vợ chồng chị trước đây có vay của ông Mai Như Xuân một số tiền. Mới đây, ông Xuân đến đòi nợ nhưng vợ chồng chị A. xin khất vì chưa có trả. Sau đó, ông Xuân đã dùng chiếc xe cấp cứu, mang BKS xanh 36B - 0589 đỗ trước cửa để cản trở mọi hoạt động của gia đình.

“Hai vợ chồng tôi trước đây có vay của ông Xuân một số tiền, nhưng khi ông này đến đòi nợ, vợ chồng tôi chưa có trả nên xin khất. Sau đó, ông này đã mang chiếc xe đến đậu trước cửa nhà nhằm cản trở mọi hoạt động của gia đình. Tôi mở quán làm tóc, còn chồng làm nghề chạy xe taxi nhưng 4 ngày trôi qua, chiếc xe cấp cứu vẫn nằm trước cửa khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn”, chị A. bức xúc nói.

Ông Xuân thừa nhận việc mang xe cấp cứu chặn trước nhà người dân nhiều ngày với mục đích để đòi nợ.

Trao đổi với PV, anh Phạm Văn T. (SN 1976, chồng chị A.) cho biết: "Tôi vốn làm nghề chạy xe taxi gia đình, nhưng từ ngày chiếc xe cấp cứu đỗ sát vào cửa nhà buộc tôi phải dừng mọi hoạt động. Chúng tôi nợ thì sẽ trả, nhưng anh Xuân làm như vậy là trái pháp luật. Vợ chồng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc và sớm di dời chiếc xe".

Để làm rõ thông tin, PV đã tìm đến phòng khám Đa khoa Đại An có địa chỉ đóng tại thôn 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Tại đây, ông Mai Như Xuân thừa nhận việc mình đã dùng xe cấp cứu mang BKS: 36B - 0589 của phòng khám Đại An, chặn trước cửa nhà vợ chồng chị A. từ 4 ngày nay. Theo ông Xuân, ông mang xe đến ngăn cản gia đình chị A. với mục đích để đòi số tiền nợ từ đầu năm 2016.

Khi PV trao đổi về việc dư luận địa phương cho rằng, dùng xe cấp cứu chặn trước cổng gia đình chị A. nhiều ngày với mục đích đòi nợ là trái pháp luật, ông Xuân liền im lặng.

"Gia đình chị A. nợ tôi tiền từ đầu năm 2016, nhưng đã khất nợ nhiều lần. Tôi mang xe xuống chặn trước cổng nhà họ với mục đích để đòi nợ xong tôi về. Số nợ đó là tôi vay của người khác cho vợ chồng chị A. mượn lại. Lần nào tôi đến hỏi nợ, vợ chồng này cũng tránh mặt nên buộc phải lấy xe xuống chặn trước cửa nhà. Xe cứu thương là của phòng khám tôi, tôi làm gì là quyền của tôi", ông Mai Như Xuân cho biết.

Ông Đào Văn Thiệu, Trưởng Công an xã Nga Hưng xác nhận: "Việc chị A. nợ tiền nên ông Xuân dùng xe cấp cứu đỗ trước cửa nhà chị A. từ 4 ngày trước là có. Chúng tôi cũng đã nhận được đơn của gia đình chị A. Qua đó Công an xã Nga Hưng đã báo cáo lên cán bộ cấp trên, chứ Công an xã không có trách nhiệm di dời chiếc xe".

