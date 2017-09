Thanh niên Việt "thắp lửa" Facebook chào mừng Quốc khánh

Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng như mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Trong buổi lễ trang nghiêm đó, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình đã in sâu vào ký ức bao lớp thế hệ người Việt. Vào dịp này hằng năm, cả nước lại rộn ràng các phong trào thi đua nhằm chào mừng ngày hội lớn của Tổ quốc.

Hòa chung không khí đó, Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á – Nhật Bản SSEAYP 2017 đã cho ra đời bộ ảnh mang tên “Tự hào Việt Nam”.

“Ý tưởng của bộ ảnh đến từ việc tất cả các bạn thanh niên năm nay đều là những bạn trẻ 9x. Do đó, những hiểu biết về sự kiện Tuyên ngôn Độc lập hầu hết là chỉ qua hình ảnh hoặc các thước phim tư liệu. Một số bạn may mắn hơn thì được nghe qua lời kể của ông bà. Do đó, để cảm nhận rõ hơn về hào khí độc lập của dân tộc, Đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam đã cho ra đời bộ ảnh này” – Hoài Trâm, Trợ lí Lãnh đạo thanh niên SSEAYP 2017 cho hay.

Thông qua bộ ảnh “Tự hào Việt Nam”,các đại biểu SSEAYP Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp về một Việt Nam hòa bình, độc lập cũng như hình ảnh giới trẻ với tình yêu to lớn đối với Tổ quốc.

Dưới đây là bộ ảnh "Tự hào Việt Nam":

Đôi nét về Chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) SSEAYP là chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên bởi Chính phủ Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN. Đây là diễn đàn chia sẻ và đóng góp ý kiến của giới trẻ cho sự phát triển của các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực. Trải qua 44 năm, chương trình đã giúp rèn giũa và thay đổi tư tưởng của nhiều thế hệ thanh niên ASEAN, trong đó có Việt Nam. Năm nay, hải trình của con tàu Nippon Maru huyền thoại sẽ kéo dài trong 52 ngày, đi qua 5 nước bao gồm: Nhật Bản, Cam-pu- chia, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, quy tụ hơn 300 thanh niên ưu tú của khu vực. Đại diện Việt Nam 2017 gồm 28 đại biểu xuất sắc được tuyển chọn từ hàng ngàn thanh niên ưu tú trong nước. Họ sẽ đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia đóng góp tiếng nói vào các vấn đề xã hội nóng hổi đang được quan tâm.

