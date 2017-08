Những ngày qua, nhiều người dân thương cảm trước hoàn cảnh của 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám, chị Vũ Thị Dần (cùng SN 1974), trú tại thôn Gia Miêu 1, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Họ đã đi bộ từ nhà ra TP.Thanh Hóa tìm kiếm đứa con gái mất tích từ nhiều tháng nay.

Hai vợ chồng anh Tám tay xách túi đồ đi bộ giữa trời nắng, mồ hôi nhễ nhại, khiến ai trông thấy cũng thương cảm. Họ lang thang khắp các ngõ ngách ở TP.Thanh Hóa nhiều ngày qua, hễ gặp ai cũng hỏi thông tin về cô con gái mất liên lạc 4 tháng nay. Khi xem ảnh xong, 2 vợ chồng chỉ nhận được cái lắc đầu từ mọi người.

Theo lời kể của 2 vợ chồng, con gái anh Tám tên là Nguyễn Thị Dung (SN 1998). Tháng 1/2017, Dung đã xin gia đình ra TP.Thanh Hóa đi làm với mong muốn gánh vác một phần kinh tế cho cha mẹ đỡ vất vả. Lúc đầu, gia đình đã ngăn cấm vì con còn nhỏ, với lại không quen biết ai, nhưng sau đó thấy con quyết tâm, gia đình đành thuận theo.

Anh Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) kể lại: “Trước đây cháu nó học cũng khá, vì nhà nghèo nên học xong cấp 3 Dung đành nghỉ học. Sau đó, con gái có xin tôi ra thành phố làm việc để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và nuôi em ăn học. Bình thường, nó vẫn thường xuyên liên lạc về gia đình. Tuy nhiên đã hơn 4 tháng nay, con gái vẫn không liên lạc về nhà. Nóng lòng vì sợ chuyện chẳng lành nên 2 vợ chồng tôi đi tìm con”.

Hình ảnh em Nguyễn Thị Dung.

Theo lời miêu tả của gia đình, em Nguyễn Thị Dung, cao khoảng 1m63, khuôn mặt trái xoan, tóc dài và đen.

Việc em Dung bỗng mất tích khiến cho gia đình anh Tám lâm vào cảnh khó khăn. Từ ngày không nhận được tin của con gái, chị Dần vì thương nhớ con đã rơi vào trầm cảm, còn đứa con út chuẩn bị lên lớp 9 cũng không biết còn cơ hội đến trường nữa không, khi mọi gia tài đều bán lấy tiền đi tìm chị gái.

Vợ chồng anh Tám đã đi tìm con gái nhiều ngày qua.

Gia đình Dung rất mong các cơ quan chức năng và bạn đọc giúp đỡ để sớm tìm được em về với gia đình. Mọi thông tin, xin báo về cho ông Nguyễn Văn Tám, hoặc qua số điện thoại: 0164 416 0115.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tinh, Phó trưởng Công an xã Hà Long xác nhận: “Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Tám về việc cháu Nguyễn Thị Dung mất tích. Ngay sau đó, phía công an xã đã gửi đơn lên Công an huyện và Công an tỉnh để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tin tức gì về cháu Dung”.

Thiện Quyền