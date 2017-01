Truy tìm chủ đại lý thu mua cà phê, ôm tiền tỷ bỏ trốn

Sáng 1/1/2017, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trước cửa đại lý cà phê Tam Nam (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) vẫn có đông người dân tụ tập nhốn nháo, nhiều người nước mắt lưng tròng mong ngóng tin tức vợ chồng chủ đại lý.

Theo đó, sáng 31/12/2016, hay tin vợ chồng bà Lê Thị Tam và ông Nguyễn Văn Nam chủ đại lý cà phê Tam Nam khăn gói toàn bộ tài sản rời khỏi địa phương, hàng chục hộ dân tại huyện Đắk Đoa đăng ký gửi cà phê cho đại lý ồ ạt kéo đến đòi nợ.

Với đôi mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, ngụ thôn Hàm Rồng) nức nở nói: “Vừa qua, bà Tam mượn gia đình tôi 2,8 tấn cà phê nhân. Năm hết tết đến, vợ chồng tôi đang định đến lấy nợ sắm sửa tết. Tuy nhiên, hôm qua tôi hốt hoảng, tâm trạng như ngồi trên “đống lửa” khi hay tin vợ chồng bà Tam ôm tiền của nhiều người bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi hay tin, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn tức tốc kéo đến đại lý đòi nợ. Đến nơi, tôi thấy rất đông người dân đang tụ tập tại nhà bà Tam, ai nấy vẻ mặt hốc hác, đứng ngồi không yên lần mò truy tìm chủ đại lý. Mới hôm qua, tôi còn gặp vợ chồng bà Tam vẫn tiến hành mua bán bình thường nhưng đến nay không liên lạc được. Toàn bộ tài sản trong nhà được tẩu tán, trong kho chứa cà phê trống không”.

Rất đông hộ dân vẫn kéo đến bao vây cơ sở thu mua cà phê của bà Tam đòi nợ.

Cũng trao đổi với PV, ông Trân Văn T. (thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) trầm ngâm, ngồi thẫn thờ trước cửa đại lý, ngao ngán nói: “Kiểu này mất hết rồi, công sức cả năm trời nai lưng làm vất vả giờ bị lừa lấy hết rồi. Có lẽ vợ chồng nhà bà Tam đã lên kế hoạch, tính toán ôm của bỏ trốn từ trước bởi sau một đêm họ đi “mất tăm” không ai hay biết”.

Trong khi đó, ông Mậu (ngụ thôn Đoàn Kết) chia sẻ: “Cách đây 10 ngày, gia đình tôi bán cho bà Tam 2,825 tấn cà phê nhân giá 118,7 triệu đồng. Ngày 31/12, theo lịch hẹn tôi đến lấy tiền thì thấy gia đình bà Tam không bóng người, nhìn qua khe cửa thấy trong nhà đồ đạc không còn, kho chứa cà phê trống không. Chúng tôi - những nạn nhân đang ngồi đây rất mong cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra tung tích vợ chồng bà Tam bắt họ trả công sức mồ hôi, sương máu của chúng tôi”.

Theo các hộ dân đang “bao vây” cơ sở thu mua cà phê của bà Tam, tổng số nợ của bà Tam lên đến hàng tỷ đồng. Có người cho bà Tam mượn cà phê, có hộ cho vay tiền, có hộ bán cà phê nhưng chưa nhận tiền.

Làm việc với PV Người Đưa Tin, ông Phạm Quý Thành (Chủ tịch UBND xã Ia Băng) thông tin, vào sáng ngày 31/12, một số hộ dân đến cơ sở của bà Tam để lấy tiền bán cà phê thì phát hiện chủ nhà đã rời khỏi nhà, đồ đạc dọn hết. Lúc này, vụ việc mới gây xôn xao và dân kéo đến tập trung tại cơ cở thu mua cà phê.

"Xã đã cử lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự, tránh tình trạng dân quá khích, làm mất an ninh. Vụ việc cũng được báo cho công an huyện. Hiện xã đã hướng dẫn bà con viết đơn trình bào, đồng thời thống kê tổng thiệt hại mà bà Tam đã lừa của người dân là bao nhiêu nhằm có hướng giải quyết", ông Thành nói.

Hồ Nam