Bắt nhóm dùng thuốc lạ, hạ gục cả công an viên

Sau khi đã nhắm được một số địa điểm để thực hiện phi vụ, 2 đối tượng Đoàn Thu Hương, Nguyễn Tất Đạt (cùng có HKTT ở huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) cùng đồng bọn đã dàn cảnh giả là người bán và mua dầu nhuộm tóc ở một số xã tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khoảng 9h sáng ngày 24/12, bọn chúng đã thực hiện trót lọt phi vụ đầu tiên với số tiền 5,5 triệu đồng của gia đình chị B.T.H ở xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Những tưởng mọi chuyện đã êm thấm, khoảng 10h cùng ngày 2 đối tượng cùng nhóm của Hương và Đạt tiếp tục quay ra cửa hàng của gia đình chị N.T.H ở xóm Suối Khế (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để tiếp tục phi vụ thứ 2 cũng với cảnh dàn dựng và triêu trò tương tự: “Một ngày trước đó, 1 đối tượng đến trước giả là nhân viên của hàng mỹ phẩm đến xin đặt biển quảng cáo tại cửa hàng chị H. hứa sẽ trả thù lao hàng tháng… Rồi cũng để lại 2 dây dầu nhuộm tóc để trưng bày cùng tờ rơi có thông tin sản phẩm cũng như số điện thoại để lấy hàng.”

Nơi nhóm đối tượng Hương và Đạt thực hiện vụ dàn dựng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần thứ 2 trong ngày 24/12/2016

Khi 2 đối tượng tiếp cận với phi vụ thứ 2 “con mồi” là gia đình chị N.T.H ở xóm Suối Khế, chúng cũng giả vờ vào mua hàng, rồi cố tình nhìn thấy dây dầu nhuộm tóc để trong tủ kính để hỏi mua. Bọn chúng vẫn theo “bài cũ” đặt mua sản phẩm với tầm tiền từ 5 triệu đồng trở lên.

Tiếp đó chúng cũng đặt lại khoảng 100.000 đồng (tiền đặt cọc) mua hàng. Theo đúng như bối cảnh của nhóm đối tượng này, chị H. cũng gọi điện cho cho người cung ứng mang sản phẩm đến để lấy giao cho khách. Và rồi hai đối tượng, Hương và Đạt với vai trò là nhân viên bán hàng mang dầu nhuộm tóc đến ngay sau đó khoảng 30’. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng đặt mua hàng còn gọi điện cho chị H. yêu cầu muốn lấy nhiều hơn, nhưng chị đã không đáp ứng.

Tưởng chừng như mọi việc của Hương, Đạt cùng với nhóm tiếp tục trót lọt lần thứ 2 trong ngày. Khi chị H. vừa giao 5,5 triệu đồng (tiền lấy hàng) cho Hương, thì chị B.T.H đã kịp thời đi xe máy đến cảnh báo, ngay lập tức Hiền đã bị người dân bắt giữ tại chỗ. Trong khi đối tượng Đạt khi ấy đang cùng chồng chị H. lên tầng 3 nhà chị để khảo sát vị trí lắp biển cho hãng, đối tượng này cũng rất nhanh nhẹn thấy đồng bọn bị bắt giữ y liền tìm đường thoát thân. Tuy nhiên sau đó Đạt đã bị lực lượng công an xã bao vậy bắt giữ kịp thời.

Đối tượng Đoàn Thu Hương tại cơ quan điều tra

Qua buổi làm việc của PV báo Người Đưa Tin với phía công an xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) được biết, vì hai đối tượng này là người ở nơi khác đến nên trong quá trình đối tượng nam bỏ chạy nhưng vẫn không thoát được.

Nhận định đối tượng không phải là người ở địa phương vì vậy sẽ không thạo địa bàn nên công an xã Tân Phú đã huy động lực lượng truy đuổi. Đúng như dự đoán đối tượng nam đã đứng chờ trên đường cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 4 km, để bắt xe hòng tẩu thoát. Thấy có lực lượng chức năng đến đối tượng này lại tiếp tục chạy trốn chui vào nhà dân nhưng sau đó đã bị công an xã bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Tất Đạt luôn mang thuốc gây mê khi đi lừa đảo

Theo lời khai ban đầu, đối tượng nữ là Đoàn Thu Hương (SN 1982), đối tượng nam là Nguyễn Tất Đạt (SN 1981) cùng trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Tang vật thu được của đối tượng Hương là 10,5 trệu đồng, trong đó có 5,5 tiệu đồng của gia đình chị L.T.H mà đối tượng vừa thực hiện trước đó. Qua kiểm tra trong người đối tượng Đạt phát hiện có gần 30 triệu. Cùng với đó có một ba lô của 2 đối tượng này bên trong đựng khoảng gần 100 dây dầu nhuộm tóc, 1 lọ thủy tinh nhỏ có dung dịch lỏng bên trong nghi là thuốc gây mê. Tất cả những loại sản phẩm này đều có in chữ Trung Quốc.

Trong quá trình khám xét đối tượng Nguyễn Tất Đạt rất “xảo quyệt”. Khi Đạt bỏ chạy, hắn biết sẽ không thể thoát nên đã sử dụng chất gây mê mang sẵn tẩm vào số tiền có trong người. Anh Bùi Văn Khải – Công an viên xã Tân Vinh, người đã trực tiếp bắt đối tượng Đạt cho biết: “Khi tôi bắt được đối tượng Đạt, hắn không hề kháng cự. Khi khám xét phát hiện trong người hắn có gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên trong quá trình bỏ ra để kiểm tra tôi thấy đầu óc bị choáng váng, phải mất khoảng 20 phút sau tôi mới hết choáng. Rất may là khi đó có rất nhiều người dân ở đó chứ không chắc là hắn tẩu thoát được. Thực sự tôi cũng không ngờ đối tượng Đạt lại có “âm mưu, thủ đoạn” ghê đến vậy. Loại thuốc mê tôi hít phải cũng mạnh thật, đến tối về nhà vẫn thấy người còn mệt mỏi”.

Công an viên xã Tân Vinh (Lương Sơn, HB) bị dính thuốc mê trong quá trình khám bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Đạt

Ngoài ra phía công an xã Tân Vinh cũng cho biết, khoảng mấy năm trở lại đây trên địa bàn xã này đã sảy ra khoảng 4 vụ tương tự. Cũng có trường hợp bị các đối tượng dùng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. Các vụ việc thường diễn ra rất nhanh, thời gian cũng không cố định nên rất khó theo dõi để bắt giữ. Trước hôm xảy ra vụ ở xóm Suối Khê hôm 24/12 vừa qua, cách đây khoảng 3 tháng, chị N.T.N.A (SN1991, ở xóm Đông Tiến, xã Tân Vinh) cũng bị tương tự. Nhóm đối tượng cũng dàn dựng cảnh mua bán, rồi lừa lấy của chị A. gần 10 triệu đồng. Vụ việc này cũng được chị A. báo cáo lên công an xã.

Cũng theo thông tin từ công an xã Tân Vinh được bết, ngay sau khi bắt được 2 đối tượng, Đoàn Thu Hà và Nguyễn Tất Đạt phía công an xã đã bàn giao đối tượng cho công an huyện Lương Sơn. Hiện cơ quan điều tra - Công an huyện Lương Sơn vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của 2 đôi tượng này. Phía công huyện Lương Sơn hiện đang với những người đã từng là nạn nhân của hai đối tượng đến cơ quan này để trình báo để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ vụ việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Hoàng Văn Lợi – Trưởng công an xã Lê Thanh (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) cho biết: “Về trường hợp của Đoàn Thu Hương người liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ thông tin cho phía Công an huyện Lương Sơn”.

Đào Sơn