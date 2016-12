Trước giờ G phạt xe không chính chủ: 'Ùn tắc' khâu thủ tục

Từ ngày 1/1/2017, CSGT sẽ bắt đầu xử phạt đối với cá nhân, tổ chức không làm thủ tục đăng ký sang tên, để chuyển tên chủ sở hữu trong giấy đăng ký xe sang tên của mình theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Khi chỉ còn một ngày nữa là thủ tục đăng kí sang tên đổi chủ xe máy, xe máy điện hết thời hạn thì báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân quận Hoàn Kiếm về quá trình sang tên chính chủ xe gặp nhiều rắc rồi và mất thời gian, không theo chủ trương nhanh gọn như các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền

PV đã có mặt tại điểm đăng kí xe quận Hoàn Kiếm (số 9, Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh). Theo quan sát, nơi tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng kí xe là ở một tầng hầm nằm sát cạnh trụ sở Công an phường Phan Chu Trinh. Tại đây rất nhiều người dân đang ngồi chờ tới lượt nộp hồ sau khi nộp tờ đăng kí sang tên đổi chủ cho cán bộ tiếp nhận.

Tuy nhiên, nhiều người dân có mặt tỏ ra sốt ruột và thở dài vì lý do… chờ mấy ngày mà không được gọi tên.

Người dân tập trung rất đông tại điểm đăng kí xe để đăng kí nộp hồ sơ sang tên chính chủ xe máy.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi hoàn tất các thủ tục, giấy tờ để đủ điều kiện làm hồ sơ sang tên đổi chủ xe, người dân phải đến trụ sở đăng ký xe để viết giấy “đăng kí sang tên, di chuyển xe”, sau đó nộp lại cho một cán bộ công an tiếp nhận. Cán bộ công an sẽ chuyển giấy “đăng kí sang tên, di chuyển xe” đến tổ đăng kí xe. Lúc này người nộp giấy đăng kí sẽ được gọi tên để lên nộp hồ sơ đăng kí xe.

Tưởng chừng quá trình này sẽ rất đơn giản nhanh gọn nhưng hầu hết người dân đều tỏ ra bức xúc vì chờ đợi quá lâu mới tới lượt nộp hồ sơ.

Cầm bộ hồ sơ trên tay chờ được cán bộ đội đăng ký xe gọi tên để nộp hồ sơ, ông Trần Văn H. tỏ ra sốt ruột khi ông phải chờ hơn một ngày mà vẫn chưa thấy cán bộ gọi tên.

Ông H. cho hay: “Những người khi được gọi tên nhưng không có mặt thì cán bộ đăng kí xe phải chuyển họ xuống dưới, đằng này đến khi họ có mặt cán bộ vẫn gọi tên người đó trước khiến những người như chúng tôi lại phải đợi rất lâu mới tới lượt”.

Chị P. lo lắng, với tình trạng này, hồ sơ sang tên đổi chủ chiếc xe máy của chị chưa chắc đã xong vì những ngày cao điểm quá tải như vậy cần có thêm nhiều cán bộ hỗ trợ người dân, tránh tình trạng mất thời gian chờ đợi.

“Đáng lí ra phải bố trí nhiều bàn tiếp dân, thu nhận giấy đăng kí sang tên chính chủ, nhưng ở đây chỉ có một người làm nên rất chậm”, chị P. chia sẻ.

Anh C. cho biết, anh đã đợi ở đây 2 ngày, nhưng vẫn chưa thấy tên mình được gọi. Đến hỏi cán bộ tiếp dân thì chỉ nhận được một câu trả lời chung chung: "Chưa xong".

Nhiều người dân bức xúc vì ngày nào cũng phải tới trụ sở đăng kí để đợi được gọi tên nên rất mất thời gian, ảnh hưởng tới công việc, có người phải đợi 2 ngày vẫn chưa được nộp. trong khi đó trụ sở chỉ bố trí một cán bộ thu giấy đăng kí nên một ngày nhận vào rất ít.

nhiều người dân bức xúc vì chờ quá lâu đã đến hỏi lý do với cán bộ tiếp dân.

Người dân còn cho biết, vì ở trụ sở không có bảng hướng dẫn làm hồ sơ sang tên chính chủ nên không nắm được cụ thể thủ tục cần có những giấy tờ gì khi đến làm đăng kí xe, phải chạy đi chạy lại liên tục vì thiếu giấy tờ liên quan. Khi người dân hỏi cán bộ để được hướng dẫn thì không nhận được câu trả lời đầy đủ khiến nhiều người tỏ ra rất khó chịu.

Điều bất ngờ hơn, khi PV có mặt tại trụ sở đăng kí xe, quan sát thấy có hiện tượng “cò mồi” làm hồ sơ sang tên đổi chủ. Khi PV có ý muốn làm thủ tục đăng kí xe chính chủ thì một người thanh niên ngồi trước cửa tầng hầm nơi nhận giấy đăng kí sang tên đổi chủ, tự xưng là người có thể làm được thủ tục, nộp được hồ sơ một cách nhanh chóng, không phải chời đợi lâu với giá 1,2 triệu đồng. Khi phóng viên hỏi đợi trong bao lâu, người này nói nhanh gọn: ”5 phút đã là nhanh chưa”.

Đối tượng "cò mồi" (ngồi ghế) tự nhận có thể "lo" được thủ tục, nộp được hồ sơ trong vòng...5 phút.

Để có câu trả lời cho những bức xúc của người dân liên quan tới công tác sang tên đổi chủ xe, PV đã có buổi làm việc với đội đăng kí xe (Công an quận Hoàn Kiếm).

Thiếu tá Vũ Thị Thu Thảo, Phó đội trưởng đội CSGT, TT, CĐ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc người dân đợi 1 ngày, thậm chí 3 ngày mới đến lượt nộp hồ sơ là vì hàng ngày đội đăng kí xe phải tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của người dân, khi nhận tờ khai đăng kí sang tên đổi chủ thì nhanh nhưng để kiểm tra hồ sơ của từng người thì rất lâu, nên một này không thể giải quyết hết các hồ sơ đã nhận được.

Cũng theo Thiếu tá Thảo, trước đó nhiều tháng Công an quận đã gửi thông báo xuống các phường để thông báo cho nhân dân đến làm đăng kí sang tên đổi chủ xe máy nhưng rất ít người đến làm, để đến những ngày cuối cùng mới đổ xô đi làm, nên những ngày này, lượng người đăng kí sang tên đổi chủ phương tiện là rất đông. Chính vì vậy cảnh chời đợi là không thể tránh khỏi.

“Chính vì thế trong ngày 31/12 – PV, chúng tôi xác định sẽ phải thức đêm để kiểm tra hồ sơ và báo cáo lãnh đạo công an quận là đã tiếp nhận hết hồ sơ nhưng chưa thể giải quyết hết ngay được. Việc người dân phải chờ đợi là đương nhiên”, Thiếu tá Thảo chia sẻ.

Trao đổi với PV, Trung tá Đào Văn Xuyến, Tổ trưởng Tổ công tác đăng kí xe quận Hoàn Kiếm cho biết: "Đúng trong thời điểm hết hiệu lực thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2015 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì trụ sở chính để đăng ký môtô, xe máy của quận Hoàn Kiếm tại địa điểm 90, Trần Nhật Duật đang sửa chữa nên phải chuyển tạm thời đến số 9, Phan Chu Trinh. Đáng ra chúng tôi phải bố trí ba bàn tiếp dân thì hiệu quả công việc sẽ nhanh hơn nhưng vì cơ sở vật chất ở trụ sở tạm thời có hạn nên không thể thực hiện được.

Đội đã tham mưu cho công an quận có phiếu giao việc tới các phường để từ đó chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân thực hiện việc đăng kí sang tên đổi chủ sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2016. Tổ công tác đăng kí xe đã triển khai làm từ tháng 9, nhưng nhiều người dân không để ý, chưa tiếp nhận được thông tin đầy đủ về thủ tục sang tên đổi chủ mô tô, xe máy dẫn tới việc họ không nắm được cụ thể cách thức thực hiện".

Trung tá Đào Văn Xuyên, Tổ trưởng tổ công tác đăng kí xe.

“Về thủ tục đăng kí sang tên đổi chủ, chúng tôi phải làm theo đúng trình tự, không thể bỏ được bất kì giấy tờ nào liên quan tới thủ tục. Ví dụ trong Thông tư 15 có nói rõ là yêu cầu trưởng, phó công an các phường xác nhận địa chỉ thường trú của người sử dụng xe nhưng một số cán bộ công an phường chỉ kí tên chứ không xác nhận cụ thể nên khi người dân mang giấy xác nhận đến làm đăng kí sang tên đổi chủ, chúng tôi không thể tiếp nhận được vì không đúng theo hướng dẫn của Thông tư 15. Nhiều người dân vì lý do này nghĩ chúng tôi đang gây khó khăn cho họ”, Trung tá Xuyến nói.

Lý giải về chuyện có “cò mồi” tại nơi đăng kí xe, Trung tá Xuyên khẳng định không có chuyện cán bộ và cò mồi móc nối với nhau và cho rằng đó là những đối tượng cơ hội, lợi dụng việc này để lừa đảo người dân.

“Tôi khẳng định mối quan hệ giữa các chiến sĩ công an ở đây với “cò mồi” là không có. Những đối tượng “cò mồi” thường lợi dụng những nơi hành chính công vụ để kiếm tiền. Chúng tôi đã đề xuất với Công an phường Phan Chu Trinh nếu như có hiện tượng “cò mồi”, hoặc bắt gặp được những đối tượng “cò mồi” sẽ xử phạt thật nặng để răn đe”, Trung tá Xuyên khẳng định.

Điểm b, Khoản 1, Điều 30 Nghị định 46 quy định Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô. Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2015 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe cho phép như sau: “Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2016”.

Quang Linh