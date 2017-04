Bắt kẻ nghiện ma túy bịa chuyện ‘ngoại tình’ để tống tiền hàng xóm

Ngày 11/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản là chị K., ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên.

Theo điều tra, biết chị K. rất sợ mẹ chồng, đối tượng Võ Trung Thực (27 tuổi, hàng xóm chị K.) đã cùng Trần Bảo Trọng (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) lên kế hoạch tống tiền, bằng cách dựng chuyện chị này “ngoại tình”.

Đối tượng Võ Trung Thực (bìa trái) và Trần Bảo Trọng tại cơ quan công an.

Ngày 22/3, Thực dùng điện thoại nhiều lần nhắn tin cho chị K. nhưng thấy số máy lạ, chị này chặn liên lạc. Đến sáng hôm sau, Thực tiếp tục dùng số điện thoại khác nhắn cho chị K. và đòi nạn nhân phải đưa 20 triệu đồng. Nếu chị K. không làm đúng theo yêu cầu, đối tượng sẽ gửi ảnh chị này đứng trước nhà trọ với một thanh niên cho mẹ chồng chị.

Nhiều lần bị quấy rối, cũng như sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chị K. đồng ý thỏa thuận của Thực và Trọng. Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị tiền, chị K. đã trình báo vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên.

Tang vật được công an thu giữ.

Khoảng 18h30' ngày 23/3, trong lúc Trọng nhận 12,1 triệu đồng của chị K. tại một khu vực thuộc địa bàn xã Nhơn Hưng, lực lượng công an ập vào bắt giữ. Riêng Thực đã nhanh chân bỏ trốn nhưng cũng không thoát.

Đến ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trọng và Thực về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thực và Trọng đã dựng câu chuyện “ngoại tình” để tống tiền chị K. chứ không hề có tấm ảnh nào như thông tin tống tiền trước đó.

Theo công an, Thực là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy lâu năm.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm