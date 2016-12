Top 10 SUV 2017 đắt tiền nhất dành cho giới 'thượng lưu'

1. BMW X6 giá 71.400 USD

BMW X6 được thiết kế gia nhập phân khúc xe crossover coupe, với khả năng xử lý, sang trọng và hiệu suất sắc nét, mang nhiều hấp dẫn do các kỹ sư của BMW thiết kế. Xe có hộp số tự động 8 cấp, phanh đĩa trước, kết hợp với mô tuýp X đậm chất thể thao. BMW luôn được biết đến là thương hiệu xe sang vì thế sản phẩm 2017 BMW X6 có giá không hề rẻ khi được bán với mức khởi điểm 71.400 USD. Xe trang bị động cơ mạnh mẽ, dung tích 4.4 lít, cho công suất 400 mã lực.

2. Toyota Land Cruiser giá 80.155 USD

Toyota Land Cruiser nổi tiếng bền bỉ với khả năng leo núi và chạy trên đường sa mạc có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nội thất xe vô cùng sang trọng, thiết kế bắt mắt và khả năng hoạt động vô cùng đáng nể. Tất cả các ưu điểm này khiến 2017 Land Cruiser tiếp tục trở thành một trong những mấu SUV đắt đỏ nhất, với giá bán lên tới 80.155 USD. Chiếc xe đậm chất nam tinh, động cơ dung tích 5.7 lít, cho công suất khá mạnh 381 mã lực. Các tính năng an toàn hiện đại.

3. Lexus LX 570 giá 83.180 USD

Lexus LX là chiếc xe SUV sang chảnh với kích cỡ đầy đủ do Lexus bán ra. Chiếc LX570 thế hệ thứ ba mới nhất này có nhiều tính năng hấp dẫn. Bộ la-zăng 20-inch tiêu chuẩn, hệ thống treo thủy lực-điện tử có khả năng co kép 51 – 76 mm. Chiếc SUV thể hiện rõ nét thiết kế khôn ngoan. Động cơ xe V8, dung tích 5.7 lít, cho công suất mạnh mẽ 383 mã lực. Ngoài ra còn có nhiều tính năng an toàn như túi khí, kiểm soát bánh xe khiến cho LX570 không thể rẻ hơn các SUV đắt đỏ trên thị trường vào năm 2017.

4. Cadillac Escalade giá 73.395 – 97.795 USD

Cadillac Escalde là chiếc SUV hạng sang đầy đủ kích cỡ do Cadillac thiết kế và sản xuất. Phiên bản Escalade năm 2017 đã có sẵn hàng ở nhiều quốc gia và là một chiếc SUV có hiệu suất tốt nhất hiện nay. Xe mang phong cách thiết kế cổ điển, sở hữu động cơ V8, dung tích 6.2 lít, cho công suất 420 mã lực.

5. Land Rover Range Rover Sport giá 90.900 USD

2017 Land Rover Range Rover Sport là xế thể thao hạng sang tầm trung được sản xuất bởi hãng xe Anh quốc Jaguar Land Rover. Chiếc xe giữ thiết kế khá bảo thủ với kết cấu 5 cửa và có chiều dài trục cơ sở ngắn hơn Range Rover Vogue. Đây là một trong những SUV đắt nhất hiện nay. Xe có các tính năng an toàn cao cấp và mang động cơ V8, dung tích 5.0 lít, cho công suất đầu ra mạnh mẽ 510 mã lực.

6. Cadillac Escalade ESV giá 94.874 USD

Bên cạnh các SUV của Mercedes thì đây là một SUV mới trong danh sách xe thể thao đa dụng đắt tiền. Với mức giá trên 94.000 USD, Cadillac Escalade ESV cung cấp cho khách hàng các tính năng sang chảnh và an toàn tuyệt với. Động cơ xe loại EcoTec3, V8, dung tích 6.2 lít, cho công suất 420 mã lực. Đây cũng là một trong số ít xe SUV có thể chứa được 8 người.

7. Mercedes-Benz M-Class giá 97.250 USD

Mercedes-Benz M-Class đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Riêng phiên bản GLE có khả năng chạy ở bất kỳ loại địa hình nào. Thậm chí với phiên bản GLE 500e còn được trang bị chế độ lai đầu tiên. Với động cơ V8, dung tích 5.5 lít, công suất 518 mã lực, cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác, M-Class thực sự là chiếc SUV đáng đồng tiền bát gạo.

8. Mercedes-Benz GLS-Class giá 67.050 – 124.100 USD

Bắt đầu từ mẫu xe 2017, gia đình GL Class được đổi tên là GLS Class cho các mẫu SUV. Đây là một trong những SUV đắt nhất năm 2017, được trang bị động cơ tăng áp kép với chỉ số mã lực và giá bán tùy theo từng phiên bản. Xe được cải tiến về khung gầm so với các mẫu xe trước, có các chế độ lái thể thao và thoải mái, khả năng chạy đa địa hình đỉnh cao từ núi đá, sa mạc hay băng tuyết. Ghế lái xe được bảo vệ bởi các túi khí bên và túi khí bảo vệ đầu gối.

9. Mercedes-Benz-G-Class giá 137.150 USD

Thiết kế cổ điển nhưng 2017 Mercedes-Benz-G-Class mang động cơ V8, dung tích 5.5 lít, cho công suất rất mạnh 536 mã lực và đặc biệt có thể leo dốc và chạy ở những địa hình có đá gập ghềnh được, trong khi nội thất vẫn vô vùng sang trọng và thoải mái. Xe cũng rất an toàn, có túi khí đặc biệt bảo vệ trẻ em.

10. Land Rover Range Rover giá 186.495 USD

Cuối cùng trong danh sách này là chiếc xế nổi tiếng Land Rover Range Rover với giá bán khá chát. Cùng với động cơ mạnh mẽ 510 mã lực, 2017 Range Rover còn sở hữu một loạt các tính năng hấp dẫn khác như kiểm soát ABS, khung thân được tái thiết kế bằng loại thép và nội thất vô cùng sang chảnh.

Theo Dân Việt