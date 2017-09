Toyota Kirloskar Motor (Ấn Độ) mới đây vừa giới thiệu tới các khách hàng tại thị trường này mẫu xe mới Toyota Etios Cross X-Edition, đi kèm với mức giá theo công bố 6.8 lakh INR (khoảng 240 triệu đồng).

Nhìn tổng thể bên ngoài, Etios Cross X-Edition trông như một chiếc xe việt dã với các đường nét thiết kế mạnh mẽ, sắc nét mang đậm phong cách off-road.

Điểm nhấn với khu vực thân xe là các đường gân dập nổi, viền ốp nhựa đen bóng, bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch dạng đa chấu, thanh giá nóc làm bằng nhựa đen cứng.

Phần đầu của Toyota Etios Cross X-Edition nổi bật với bộ lưới tản nhiệt là các khe hút gió lớn, tấm ốp kim loại khắc logo X-Edition cùng màu với thân xe. Ngoại thất của xe được phủ bằng lớp sơn màu nâu Quartz Brown.

Trái ngược với thiết kế của nhiều “anh em” khác trong gia đình, nội thất của Cross X-Edition với khu vực bảng điều khiển được bọc bằng sợi carbon khá tinh tế, ghế ngồi bọc vải nỉ, màn hình cảm ứng màu đa phương tiện 6,8 inch kết nối với camera đỗ xe phía sau, hệ thống điều chỉnh âm thanh tích hợp trên vô lăng điều khiển, trang bị hệ thống nhận diện giọng nói, điều khiển từ xa…

Thông số kỹ thuật của Toyota Etios Cross X-Edition với chiều dài 3.895 mm, rộng 1.735 mm và cao 1.555 mm. Chiều dài cơ sở 2.460 mm và không gian cốp xe rộng thể tích 251 lít.

“Trái tim” của Toyota Etios Cross X-Edition mang tới 2 lựa chọn động cơ cho khách hàng gồm bản diesel 1.4L D-4D và bản động cơ xăng 1.2L DOHC. Cụ thể, bản máy dầu (diesel) 1.4L D-4D 4 xi-lanh, sản sinh công suất 66 mã lực tại vòng tua máy 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 170 Nm ở 1.800-2.400 vòng/phút.

Phiên bản máy xăng khối động cơ sản sinh ra công suất 78 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 104 Nm tại 3.100 vòng/phút. Cả hai động cơ trên đều đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Theo công bố, Etios Cross X-Edition có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng 17,71 km/l cho bản máy xăng và 23,59 km/l cho bản động cơ diesel.

Tính năng an toàn trên xe gồm túi khí SRS kép phía trước, hệ thống ghế an toàn cho trẻ em 2 ISOFIX với móc treo Tether Anchor, chống bó phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, dây an toàn ghế trước với bộ hạn chế lực và dây đai thông minh Pre-tensioner.

Lê Ngà