Triệt phá nhóm bảo kê thu phí bến bãi trái phép trên sông Hồng

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng CSHS, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mê Linh vừa triệt phá ổ nhóm bảo kê thu phí bến bãi trái phép trên sông Hồng do Bùi Minh Quyết (SN 1984, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, vào hồi 10h30 ngày 17/6, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng là Đặng Văn Thăng (SN 1977, ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, có 2 tiền án) và Nguyễn Trung Tiến (SN 1991, ở phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi thu phí trái phép.

Nhóm đối tượng chuyên thu phí trái phép các chủ bãi cát và tàu mua cát quanh khu vực sông Hồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Bùi Minh Quyết (SN 1984), Phùng Văn Hồng (SN 1963, cùng ở huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Trí Vụ (SN 1987, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Bùi Minh Quyết, Đặng Văn Thăng, Nguyễn Trí Vụ và Phùng Văn Hồng hoạt động hút cát sang mạn tự do ở khu vực sông Hồng, đồng thời đi mua lại cát ở các mỏ cát thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, các đối tượng tập kết tại bãi tự nhiên ven sông Hồng thuộc thôn Yên Giáp, xã Tiến Thịnh để chờ sang mạn bán cát cho khách.

Đầu tháng 5/2017, bất ngờ xuất hiện một hộ kinh doanh cát tự do mới do anh Nguyễn Minh Cường làm chủ, mua cát tại các mỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chở về tập kết tại bãi tự nhiên mà theo Quyết thì bãi này do mình lập ra. Nhanh chóng nhóm đối tượng này đến “làm luật”. Quyết yêu cầu anh Cường phải nộp tiền phí cho mỗi lần sang mạn.

Quyết trao đổi việc này với Thăng, Vụ và thống nhất mức thu mỗi lần sang mạn là 5.000 đồng/m3 cát và tiền “bảo vệ mặt nước” là 2 triệu đồng, số tiền thu được của anh Cường, Quyết chia đều cho các đối tượng cùng làm.

Ban đầu, anh Cường không chịu nộp phí liền bị nhóm của Vụ đe dọa không cho sang cát. Do lo sợ mất uy tín với khách hàng, ảnh hưởng tới công việc làm ăn nên anh Cường đành phải nộp cho các đối tượng 1 triệu đồng.

Liên tiếp những ngày sau đó, khi anh Cường đang cho tàu hút, bơm cát bán cho tàu khác thì các đối tượng bảo kê lại đến thu phí của anh Cường với số tiền 2 triệu đồng. Chưa dừng lại, ít ngày sau, Quyết đến gặp anh Cường yêu cầu phải nộp tiền "bảo vệ mặt nước".

Ngày 14/5, khi anh Cường đang cho tàu bơm cát bán cho tàu khách mang số hiệu TB2222, dự kiến là 590m3 cát thì Quyết gọi điện cho anh Cường xuống tàu, yêu cầu đóng 2 triệu đồng tiền "bảo vệ mặt nước", đồng thời thu của tàu TB2222 số tiền 3 triệu đồng với lý do tiền bảo vệ bốc hàng.

Quá đáng hơn, Quyết giới thiệu mình là đàn em của một ông “trùm” chuyên bảo kê có máu mặt trên tuyến sông Hồng và tiếp tục đưa ra yêu cầu anh Cường phải mua cát của chúng, nếu chở cát đến đây bán thì sẽ tính 5.000 đồng/m3 cát. Lo sợ trước sự đe dọa của Quyết và đồng bọn, anh Cường phải miễn cưỡng đưa thêm 5 triệu đồng cho các đối tượng.

Ngày 17/5, biết anh Cường đang cho tàu bơm cát bán cho tàu khách mang số hiệu HD2106, dự kiến là 550m3 cát thì Thăng cùng Hồng nhanh chóng có mặt và yêu cầu anh Cường phải nộp số tiền 4,7 triệu đồng.

Thấy anh Cường chống đối, Thăng chửi bới, đe dọa đồng thời gọi cho Quyết và Vụ đến. Trong tình thế nguy hiểm tới tính mạng, anh Cường đành hạ giọng và xin Quyết giảm tiền “phí mặt nước” từ 2 triệu đồng xuống còn 1 triệu đồng.

Trong thời gian từ ngày 19/5 đến nay, Quyết và Thăng đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của anh Cường. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Yến Nhi