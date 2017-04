‘Trùm biên đạo’ cho ca sĩ Adele bất ngờ đến Đà Nẵng

Mấy ngày gần đây, người yêu thích nghệ thuật tại Đà Nẵng bất ngờ với sự xuất hiện của Hania Abaza tại thành phố này. Nhiều người hay tin, anh đến để tổ chức khóa dạy kỹ năng giải phóng hình thể nên đã đến Nhà hát Trưng Vương tham gia.

Nam biên đạo đến sân bay Đà Nẵng.

Được biết, mong muốn bước lên đỉnh cao mới, hướng đến là nơi hội tụ nghệ thuật lớn nhất miền Trung, Nhà hát Trưng Vương Đã Nẵng quyết định mời biên đạo quốc tế Hania Abaza về giúp đỡ các diễn viên trong đoàn ca múa nhạc thành phố cũng như người dân Đà Nẵng yêu thích nghệ thuật nâng cao chuyên môn, khám phá những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Đây được xem là “bước đi” mới, muốn xây dựng nền văn hóa nghệ thuật chất lượng, đẳng cấp của nhà hát.

Hania Abaza đến Đà Nẵng để giúp người yêu thích nghệ thuật về kỹ năng giải phóng hình thể.

Hania là nhà biên đạo nổi tiếng, biểu diễn khắp Bắc Mỹ. Anh đã biên đạo cho rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Adele, Kelly Clarkson, Feist, Sean desmond, Machine… Đặc biệt, anh là một trong những biên đạo mà ca sĩ Adele yêu thích nhất và thường gọi điện để thực hiện các dự án của mình. Trong đó, nổi tiếng nhất là biên đạo cho MV Chasing Pavements.

Hania Abaza chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.

Anh cũng là chuyên gia về giải phóng hình thể, từng xuất hiện nhiều trên các kênh truyền hình nổi tiếng như MTV, ABC Family… Ngoài ra, nam biên đạo từng có mặt tại các chương trình truyền hình thực tế mang tầm thế giới như: So you think uo can dance ở Mỹ và Canada, Lip Sync Battle…

Anh vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.

Khi đến Đà Nẵng, Hania tỏ ra vô cùng thích thú. Anh cho biết, đã đi rất nhiều thành phố trên thế giới nhưng thật hiếm nơi nào lại có không khí trong lành, có biển và núi rừng như ở đây. Anh đặc biệt thích thú khi được tới bãi biển đẹp trải dài với bãi cát mềm, mịn…

Huy Cường – Nhâm Thân