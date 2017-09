Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Xuân Yên, Trưởng thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá kể lại, ngày 7/9, đoàn cán bộ gồm 4 người, cả cán bộ thôn và xã đi tiêm phòng đàn chó và trâu bò cho các hộ dân ở thôn Hữu Lễ 1. Khi đoàn đến tiêm chó cho gia đình bà Định Thị Hòng thì được bà Hòng hỏi: Tại sao tiêm chó từ đầu năm đến giờ lại không đưa giấy chứng nhận và biên lai tiêm chủng cho dân? Lúc đó, anh Nguyễn Văn Phương, cán bộ Thú y xã nói là đã đưa cho dân rồi.

Thấy dân hỏi nên ông Yên cũng có nói: Tại sao đưa rồi mà dân vẫn hỏi? Đưa cho dân thì dân phải biết chứ? Thấy ông Yên nói vậy, ông Phương vẫn nói là đã đưa cho dân rồi. Giữa 2 người xảy ra đôi co, cãi nhau to tiếng hơn. Tiếp đó, 2 bên có cầm gạch ở ven đường xông vào đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Ông Yên, Trưởng thôn Hữu Lễ 1 kể lại sự việc.

Ông Yên kể tiếp: "Được mọi người can ngăn nên tôi và anh Phương dừng lại, cả đoàn tiếp tục đi tiêm chó, trâu bò cho các hộ khác. Lúc đoàn quay lại, tôi đứng ở chỗ ngách nhà mình, anh Phương lấy xi lanh hút thuốc tiêm trâu rồi bất ngờ xông lại đâm vào người tôi. Khi anh Phương lao vào đâm, tôi lùi lại và vướng vào bậc thềm nên chạng vạng té ngã. Thấy vậy, anh Phương tiếp tục xông tới đâm vào đùi, bên hông và ngực tôi. May lúc đấy, anh Đại, Bí thư thôn và anh Chiến, công an viên vào ngăn cản, lôi tôi ra".

"Do bất ngờ bị đâm và có thuốc phòng dịch cho trâu, bò bên trong nên tôi bị choáng váng. Mọi người sau đó đã đưa tôi đến bệnh viện để điều trị. Ở bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, các bác sĩ cho biết không có đủ thiết bị để điều trị nên chuyển tôi xuống bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ hội chuẩn rồi đưa tôi ra khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai”, ông Yên cho hay.

Lọ Vacxin và xi lanh thuốc, ông Yên nói ông Phương dùng đâm 3 phát vào người mình.

Ra điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, ông Yên được các bác sĩ truyền dịch và tiêm chống phơi nhiễm, sau 2 ngày thì xuất viện. Bác sĩ cho hay, hiện không thể kiểm soát được lưu lượng thuốc mà ông Phương đã đâm vào người. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, sau 1 tháng ông Yên phải đi khám lại; tiếp đó 3 tháng, rồi 6 tháng sau ra khám tiếp mới chắc chắn cơ thể có bị ảnh hưởng sức khỏe hay không.

Hiện, ông Yên đang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi xâm hại sức khoẻ và cố ý gây thương tích do ông Phương gây ra.

Trái ngược với những gì ông Yên kể, ông Nguyễn Văn Phương cho hay: "Đúng là hôm 7/9, giữa tôi và anh Yên có xảy ra xô xát khi đoàn đi tiêm phòng tại thôn Hữu Lễ 1. Hiện, nội dung sự việc, theo yêu cầu của lãnh đạo xã, tôi đã báo cáo".

Tuy nhiên, ông Phương chia sẻ, nguyên nhân là có một số hộ hỏi về giấy chứng nhận và biên lai tiêm chủng của lần tiêm trước. Nhưng ông nói cái này không biết, ông chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn là tiêm Vacxin cho gia súc rồi thu tiền để nạp lên trên. Còn việc ghi biên lai và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng thì do cán bộ xã làm.

"Khi đoàn về tiêm chó nhà anh Yên, tôi có nói: Tiêm Vacxin thì phải trả tiền, 2 lần trước đó anh chưa đưa tiền đâu. Thấy vậy anh Yên có văng tục chửi cha mẹ tôi. Nhưng khi đó đang đông người nên tôi không nói gì nữa”, ông Phương cho hay.

Cũng theo ông Phương, khi đi tiêm được khoảng 10 nhà thì đoàn quay về. Khi đến gần nhà ông Yên vì còn một hộ có trâu nên ông lấy thuốc vào xi lanh để tiêm. Mới đi được vài bước thì ông Yên cầm một viên đá to đánh liên tiếp vào người, vào đầu ông Phương. Thấy vậy ông chỉ biết lấy tay che đầu rồi kêu la, vùng bỏ chạy.

“Chú nhìn xem, tay tôi bị anh Yên đập đang sưng, trầy trớt be bét ra đây, cổ tay trái còn bị trẹo (trật) nữa. Đầu tôi cũng bị anh Yên đập trúng đang sưng vù lên đây. Bị đánh thì tôi tự vệ thôi, đó là bản năng con người, có thể lúc đó hoảng quá, tay đang cầm xi lanh nên quơ trúng người anh Yên thôi”, ông Phương nói.

Ông Phương cho biết, Vacxin thực ra chỉ là những xác chết của virut, khi tiêm vào, cơ thể sẽ tạo ra một loại kháng thể để tiêu diệt virut. Vacxin tiêm cho động vật thì ít tinh khiết hơn vacxin tiêm cho người.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Đức Đệ, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương xác nhận, đúng là có xảy ra việc ông Nguyễn Văn Phương, cán bộ Thú y xã và ông Nguyễn Xuân Yên, Trưởng thôn Hữu Lễ 1 đôi co với nhau khi đi tiêm phòng tại thôn này. Hiện, lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu những người có liên quan đến vụ việc làm tường trình và báo cáo lên huyện.

“Vụ việc không có vấn đề gì lớn. Do sơ xuất trong quá trình bắt chó tiêm phòng nên ông Phương quệt xi lanh trúng ông Yên”, ông Đệ nói.

Phạm Thọ