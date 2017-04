Túng quẫn, anh rủ em trai đi trộm xe ô tô

Ngày 21/4, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Lê Đình Quý (SN 1985) và Lê Đình Thương (SN 1994), đều trú tại Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội Trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Quá trình điều tra được biết, Lê Đình Quý từng có 1 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ vào năm 2013. Quý và Thương là hai anh em ruột, hiện đang ở trọ trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 23/7, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Viết Bắc (SN 1977, trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Nội dung nêu rõ, sáng ngày 23/7, anh Bắc đi xe ô tô tải, nhãn hiệu Kia, trọng lượng 1,25 tấn, màu xanh dương, BKS 99C–03087, trị giá khoảng 200 triệu đồng, dừng đỗ ở khu vực cổng chợ thôn Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) để đưa hàng vào chợ. Khi quay ra anh Bắc phát hiện xe bị mất trộm. Trên xe có một số tài sản trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Gia lâm đã chỉ đạo rà soát và triển khai các biện pháp điều tra, truy xét nóng về các đối tượng nghi vấn và nhanh chóng thông báo đặc điểm phương tiện đến các đơn vị liên quan. Công an TP.Hà Nội và các tỉnh giáp ranh như Hưng Yên, Bắc Ninh, để phối hợp điều tra.

Quá trình xác minh, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông báo của Đội CSGT số 15, Công an TP.Hà Nội, phụ trách giao thông khu vực huyện Sóc Sơn thông báo đang tạm giữ 1 chiếc xe ô tô tải vi phạm giao thông giống như tang vật vụ án mà Công an Gia Lâm thông báo trước đó. Chủ phương tiện khi bị dừng xe kiểm tra đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung các đối tượng liên quan đến sự việc nhanh chóng được xác định là Lê Đình Quý và Lê Đình Thương

Ngày 24/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 2 đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Quý và Lê Đình Thương khai nhận, ngày 18/7, được một người lạ mặt cho biển kiểm soát xe ô tô 89C–092.64, cùng thời điểm do công việc làm ăn thua lỗ, sẵn tâm trạng chán trường Quý nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 22/7, Quý cùng em trai là Lê Đình Thương đi đến khu vực đường Cổ Bi – Gia Lâm để cắt đề can theo số 89C–092.64, sau đó đem số đề can trên về cho vào trong 1 bao tải dứa màu xanh cùng 2 biển số xe 89C–092.64, 2 cờ lê.

Sáng ngày 23/7, Quý bàn bạc với Thương về việc đi trộm cắp tài sản xe ô tô. Thương và Quý chở nhau đi bằng xe máy đến khu vực chợ Thôn Vàng. Phát hiện chiếc xe tải Kia đang đỗ bên đường, trên xe không có ai. Quý dùng gạch đập vỡ kính xe bên ghế phụ, lên xe nổ máy phóng đi. Thương đi xe máy theo sau. Đến địa điểm hẹn, 2 đối tượng dừng xe, tháo biển số xe vứt xuống ven đường, rồi dán đề can biển số mới vào xe.

Xong việc, Quý một mình điều khiển xe đi theo hướng cầu Đông Trù – huyện Sóc Sơn. Khi rẽ vào đoạn đường sân bay Nội Bài, Quý bị tổ CSGT, đội CSGT số 15 ra hiệu lệnh dừng xe do vi phạm giao thông, Quý không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, Quý liền dừng xe “bỏ của chạy lấy người”.

Đến ngày 24/7, hai đối tượng Quý và Thương bị công an bắt giữ.

Trước đó, TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt Quý 8 năm tù, Thương 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản. Cho rằng bản án tòa cấp sơ thẩm còn quá nặng, cả hai bị cáo cùng có đơn kháng cáo lên tòa cấp cao hơn để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xét thấy Quý cùng em trai đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và đã tích cực bồi thường cho bị hại nên HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Lê Đình Quý 7 năm tù và Lê Đình Thương 6 năm 6 tháng tù giam cùng về tội danh như cấp sơ thẩm quy kết.

Yến Nhi