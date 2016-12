BHL U21 Việt Nam bị chuyên gia nội chê thiếu sáng suốt

U21 Việt Nam đã phải dừng bước tại bán kết giải U21 Quốc tế 2016, trước U21 Thái Lan. Đây là thất bại không quá bất ngờ bởi sức mạnh của hai đội vốn đã có sự chênh lệch lớn, dựa trên màn trình diễn ở vòng bảng.

Bàn thắng sớm của trung vệ đội trưởng Tiến Dũng những tưởng sẽ là khởi đầu cho sự bất ngờ, nhưng người Thái đã dập tắt hy vọng đó. Các pha lập công về sau của Samphaodi, Haiprakhon và Netiphong khép lại trận đấu với tỉ số 3-1 dành cho đội khách.

HLV Phạm Minh Đức cho rằng việc thua đội mạnh hơn là bình thường.

Chứng kiến lối chơi còn nhiều khiếm khuyết của U21 Việt Nam, trên báo TT&VH, cựu HLV CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Thành Vinh nhận xét:

“Tôi thấy các cầu thủ U21 Việt Nam thi đấu rất nhiệt tình và máu lửa. Thế nhưng, điều này không mang tới sự hiệu quả trong các pha xử lý mà trái lại nhiều em tỏ ra nôn nóng dẫn tới việc đỡ bóng, chuyền bóng hỏng rất nhiều.

Các cầu thủ ở hàng phòng ngự thi đấu thiếu sự tập trung, chắc chắn nên mắc lỗi vị trí rất nhiều lần. Trong khi đó, hàng công lại chơi bế tắc và không tạo được nhiều cơ hội ghi điểm. Giữa các cầu thủ tấn công vẫn thiếu đi sự ăn ý và hiểu nhau, dẫn tới việc bị đối phương dễ dàng hóa giải”.

So sánh thực lực hai đội, ông Vinh nói: “Các cầu thủ Thái Lan chơi bóng rất tự tin và đĩnh đạc. So với các cầu thủ U21 Việt Nam, U21 Thái Lan có nhiều người thi đấu bản lĩnh, ít khi bộc lộ sự nôn nóng hay non nớt trong các pha xử lý. Nếu đội bạn tận dụng cơ hội tốt hơn, tỉ số đã không dừng lại ở 3-1”.

U21 Thái Lan tỏ ra mạnh hơn hẳn U21 Việt Nam.

Với BLV lão làng Vũ Quang Huy, lứa U21 Việt Nam ở giải lần này thiếu kinh nghiệm. Quan trọng hơn, ông cũng nhấn mạnh, việc ban huấn luyện quyết định kết hợp các nhân tố ở U19 với U21 ngay từ đầu là chưa sáng suốt:

“Đội hình U21 Việt Nam tham dự giải này sở hữu nhiều cầu thủ non nớt. Bên cạnh đó, sự kết hợp lứa U21 vừa dự giải trong nước với lứa U19 vừa giành vé dự World Cup U20 đã mang lại sự khập khiễng nhất định.

Nếu không có sự kết hợp giữa hai lứa cầu thủ này, kết quả có thể đã khả quan hơn. Một đội ngũ chỉ tập trung cho giải đấu ngắn ngày (theo kiểu "thi xong xuôi tất cả lại về") thì rất khó tạo ra sự gắn kết và điểm nhấn trong lối chơi. Do đó, thất bại trước đối thủ mạnh hơn hẳn như U21 Thái Lan là điều rất khó tránh khỏi”.

Video U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan:

Trần Anh

(Tổng hợp)