Vận chuyển 47 bánh heroin, các đối tượng bị bắt quả tang

Trong công tác trinh sát, nắm tình hình trên địa bàn, PC47 Công an TP.Hà Nội đã phát hiện đối tượng Tạ Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lên Sơn La mua heroin rồi vận chuyển về Hà Nội để cung cấp cho các đại lý trên địa bàn thành phố. PC47 đã báo cáo với lãnh đạo Công an TP.Hà Nội phối hợp với cục C47 - bộ Công an lập chuyên án, đấu tranh và lên kế hoạch bắt giữ.

Qua đó, theo tin tức của trinh sát báo về, đối tượng Tuấn sẽ vận chuyển số lượng lớn heroin từ Sơn La về Hà Nội. Vào 5h ngày 5/12, tại khu vực Km53, Quốc lộ 32 (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội), tổ công tác đã phát hiện chiếc xe ô tô vận chuyển heroin từ Sơn La về Hà Nội có đúng đặc điểm nhận dạng mà các trinh sát báo về. Trên xe ô tô xuất hiện sự có mặt của đối tượng Tạ Anh Tuấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai đội hình ngăn chặn chiếc xe ô tô trên và bắt giữ Tạ Anh Tuấn cùng Nguyễn Hồng Quân (lái xe).

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện 47 bánh heroin trọng lượng 16.373,80g; một túi ma túy tổng hợp Methamphetamine trọng lượng 19,70g; 3 điện thoại di động; một ô tô; 3 triệu đồng và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Đấu tranh khai nhận tại chỗ, các đối tượng cho biết số ma túy trên được một đối tượng nam giới tên Thổ ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thuê vận chuyển về Hà Nội với tiền công là 120.000.000 đồng.

47 bánh heroin các đối tượng đang trên đường vận chuyển về Hà Nội.

PC47 tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Phong