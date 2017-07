Vụ chìm tàu chở than: Huy động 2 đội thợ lặn tìm nạn nhân tại cabin

Sáng 18/7, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu VTB 26 tại vùng biển TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, có tổng cộng 18 phương tiện, gồm: 2 tàu SAR, 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời, cơ quan chức năng huy động thêm một số tàu cá ngư dân cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Qua lời kể của các thuyền viên may mắn sống sót, vào thời điểm đó sóng to, gió lớn, việc chìm tàu diễn ra quá nhanh nên có khả năng một số nạn nhân vẫn còn mắc kẹt tại cabin. Vì vậy sáng 18/7, 2 đội thợ lặn Nghệ An và Đà Nẵng sẽ triển khai lặn xuống cabin và buồng tàu tìm kiếm.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã lập ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn ngay tại Cảng vụ Cửa Lò, phường Nghi Thủy, TX.Cửa Lò, nên mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên để người thân các nạn nhân được biết.

Trước đó, thông tin từ các đơn vị tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, vào khoảng 16h ngày 17/7, đã phát hiện thêm một thi thể nghi là thuyền viên của tàu hàng VTB 26. Khu vực phát hiện là phía Bắc cầu cảng ĐKC, gần cảng Nghi Thiết.

Như vậy, đến thời điểm này, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện cứu sống được 7 thuyền viên, vớt được 3 thi thể nghi là thuyền viên tàu gặp nạn VTB 26. Các nạn nhân xấu số được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để xác minh danh tính.

Thuyền viên Sáng được tàu cứu hộ đưa vào bờ trưa 17/7.

Tại một diễn biễn liên quan, tối 17/7, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo sở Giao thông Vận tải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tới thăm, tặng quà các thuyền viên tàu VTB 26 tại bệnh viện TX.Cửa Lò.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ động viên thuyền trưởng Phạm Văn Hải (SN 1985, Ninh Bình) và các thuyền viên yên tâm chữa trị, sớm bình phục sức khỏe để trở về với gia đình. Hiện nay, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nhằm kịp thời cứu vớt 3 thuyền viên đang còn trôi dạt, mất tích trên biển.

Anh Ngọc

