Xác định danh tính kẻ mạo danh công an, đánh bạn gái mới quen

Ngày 18/9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xác định được danh tính đối tượng mạo danh Thượng úy công an và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, chị Lê Thị Ngọc K. (SN 1995, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) đến đồn Công an khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trình báo việc bị một thanh niên tự nhận là Thượng úy công an của Đồn đánh.

Thượng úy "dỏm" đang được lấy lời khai tại trụ sở công an.

Qua điều tra xác minh, đến chiều tối 18/9, lực lượng công an đã mời được nam thanh niên đánh chị K. về làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu nam thanh niên trên khai tên Nguyễn Nhựt Nam (SN 1982, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang ở trọ tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ để tìm việc làm.

Ảnh chân dung của Nam trong trang phục cảnh sát với quân hàm thượng úy.

Kiểm tra tại phòng trọ của Nam, lực lượng công an đã thu giữ được một bức ảnh chân dung Nam đang mặc sắc phục cảnh sát và mang quân hàm thượng úy. Nam khai, do vài năm trước, lúc làm bảo vệ ở TP.Cần Thơ, Nam có ở chung khu nhà trọ với vài người làm công an nên mượn đồ chụp ảnh lưu niệm.

Khi mới quen chị K. được 2 ngày, Nam đã dùng điện thoại chụp lại bức ảnh với trang phục ngành công an rồi gửi cho nạn nhân và tự xưng là Thượng úy công an đồn 113, khu công nghiệp Hòa Phú.

Đối tượng Nam luôn cúi mặt khi phát hiện ống kính hướng về mình.

Tin lời bạn trai mới quen, chị K. đã nhận lời Nam đi uống nước vào tối 17/9. Sau đó, Nam có hành động nắm tay và ôm chị K. nhưng chị không đồng ý. Thế nên, Nam đã dùng tay tát nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.