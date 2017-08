Trưa 24/8, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phong toả hiện trường trên đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An để điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh N.C.H. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) chở vợ và con sang nhà bố mẹ vợ trên đường Nguyễn An Ninh để chơi. Tới 7h30, anh H. bế con ra vỉa hè và cầm theo một chai nhựa loại 1,5 lít có chứa chất lỏng bên trong.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tự thiêu của nam thanh niên.

Lúc này, anh H. đặt con xuống đất, rồi cầm chai nhựa có chứa chất lỏng đổ hết lên người. Những người chứng kiến phát hiện anh H. tưới xăng lên người nên lao vào hô hoán, can ngăn.

Thế nhưng, nhiều người chưa ai kịp trở tay, ngọn lửa đã bùng lên bao trùm lấy nạn nhân.

Ngay lập tức, người thân và hàng xóm đã dùng mọi cách dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Sau khi sơ cứu, nạn nhân cũng được chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Dấu vết còn lại của vụ tự thiêu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã nhanh chóng mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.