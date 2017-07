10 bí kíp YouTube bỏ túi cho người dùng pro

Trải nghiệm giao diện mới toanh. Ngay từ lúc này, người dùng YouTube toàn cầu đã có thể trải nghiệm phiên bản mới nhất trước khi Google chính thức áp dụng giao diện này bằng cách truy cập vào địa chỉ: youtube.com/new.

"Chế độ bóng tối" (dark mode). Chế độ này thích hợp với những ai muốn xem video trong phòng tối, hình ảnh sẽ dịu mắt và trông đẹp hơn. Để kích hoạt tính năng này, tại giao diện chính của YouTube phiên bản mới, hãy nhấp vào mục Tiểu sử ở góc phải trên cùng, sau đó chọn Dark Theme/Enable Dark Theme.

Khi xem video YouTube từ trình duyệt trên máy tính, nhấm phím "J" để tua nhanh lại 10 giây trước đó.

Tương tự, người dùng có thể nhấn phím "L" để tua nhanh tới 10 giây sau.

Phím "K" sẽ giúp tạm ngừng video đang xem trong vòng "một nốt nhạc".

Lưu lại video yêu thích để xem lại khi cần. Nếu đang bận và không thể xem video ngay tại thời điểm đấy, người dùng có thể đánh dấu video đó để xem lại khi rảnh rỗi. Nhấp vào nút "Add To" trong mục "Share" ở ngay bên dưới của video, sau đó nhấp chọn vào ô "Watch Later". Người dùng có thể xem các video đã lưu của mình bằng cách nhấp vào mục "Settings" ở trên cùng bên trái của màn hình và nhấp vào "Watch Later".

Chia sẻ video được phát ở một thời điểm xác định. Đây là tính năng hữu dụng trong trường hợp người gửi muốn người nhận xem một đoạn nhỏ trong video đó thay vì phải xem từ đầu đến cuối. Để sử dụng tính năng này, người dùng hãy bấm "Pause" sau đó nhấp phải chuột trên nền video, sau đó chọn "Copy video URL at current time".

Trải nghiệm thực tế ảo với các thiết bị hỗ trợ VR chuyên dụng như Galaxy Gear VR hay Google Daydream.

Chạy video với nhiều tốc độ khác nhau.

Xem video với chế độ dịch phụ đề đa ngôn ngữ. Tính năng này gần như không còn xa lạ với các tín đồ YouTube chính hiệu. Ngoài tiếng anh, người dùng dễ dàng xem video được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Hiện đã có hàng tỉ video trên YouTube hỗ trợ tính năng dịch tự động này.

Theo Zing