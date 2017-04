13 viên bi kết thành dãy dài trong dạ dày bé gần 2 tuổi

Ngày 20/4, đại diện bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xác nhận, một cháu bé phải nhập viện do nuốt phải hàng chục viên bi nam châm. Bệnh nhân này là cháu Nguyễn Hữu Tuấn Sang (gần 2 tuổi), trú ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Theo lời anh Nguyễn Hữu Hùng (bố cháu Sang), ngày 13/4, thấy cháu nôn nhiều, nghi bị ngộ độc thức ăn nên gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện Đa khoa Đô Lương để thăm khám.

Tại đây, sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong dạ dày của cháu có 13 viên bi kết thành một dãy dài.

Kết quả X-quang cho thấy các viên bi dính với nhau thành dãy trong dạ dày của cháu bé. (Ảnh Huy Thư)

Anh Hùng cho biết, lúc ở nhà cháu hay chơi bi với các bạn trong xóm. Đây là những viên bi nam châm, đường kính khoảng 5mm.

Các bác sĩ thông tin, do là bi nam châm nên sau khi nuốt vào người đã tạo thành dãy dài dính vào nhau, nằm trong dạ dày, không tiêu được theo đường hậu môn. Vì vậy, cháu mới có hiện tượng nóng sốt, nôn...

Tiếp đó, bệnh viện và gia đình chuyển cháu xuống bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Sau 2 ngày điều trị hồi sức, cháu Sang tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương để tiến hành mổ nội soi, lấy các viên bi ra.

Ngày 18/4, cháu đã được mổ nội soi và lấy ra 9 viên bi, nhưng vẫn còn 4 viên chưa lấy ra được. Bác sĩ cho biết, bi đã bám vào thành dạ dày, gây loét. Hiện, cháu Sang đang được điều trị hồi sức và theo dõi, nếu 4 viên bi còn lại không thể ra theo đường hậu môn trong vài ngày tới và vùng tổn thương không bị nhiễm trùng thì sẽ phải phẫu thuật tiếp. Nếu không lấy các viên bi này ra sớm, dạ dày cháu bé sẽ có nguy cơ bị bục và hoại tử.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần nghiêm cấm trẻ chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là kích thước nhỏ, vì trẻ có thể cho vào miệng nuốt, ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh Ngọc

