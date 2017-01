3 ông lớn ngân hàng được nâng mức cho vay trên tiền gửi lên 90%

3 Ngân hàng TMCP do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank sẽ được nới tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi lên mức tối đa 90%, cao hơn 10% so với các ngân hàng khác.