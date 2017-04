32 tháng tù cho 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin nắm được, ngày 18/4, TAND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, người được cộng đồng mạng gọi với biệt danh “thánh chửi”) 32 tháng tù giam cho hai tội danh Gây rối trật tự nơi công cộng (26 tháng tù) và Hủy hoại tài sản (6 tháng tù).

Trước đó, 22h00 ngày 7/10/2016, tại phòng 603, quán karaoke Golden ở khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền đi hát karaoke cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, TP.Bắc Ninh) và một số thanh nam niên khác.

Tuyền "nổi danh" với những clip chửi bới tục tĩu trên mạng xã hội

Tại phòng hát karaoke có 3 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có chị Nguyễn Thị L. (SN 1985), trú tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở khu HUD, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình hát, Tuyền phát sinh mâu thuẫn với chị L., Tuyền đã giằng, ném chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R8106 của chị L. xuống sàn phòng hát.

Thấy vậy, Nguyễn Mạnh Hùng nhặt điện thoại lên đưa cho chị L. và quay sang cãi nhau với Tuyền. Hùng 2 tay cầm 2 chai bia Heineken đánh vào vùng trán phải của Tuyền, Tuyền nhặt vỏ chai bia ném Hùng nhưng không trúng. Sau đó mọi người trong phòng hát can ngăn vụ xô xát.

Tuyền về nơi ở của mình lấy 1 khẩu súng; 1 túi xách có bên trong có 1 vật có hình giống quả lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn rồi đi bộ từ nơi ở của mình ra phía phố Nhà Chung. Trên đường, Tuyền vừa đi vừa chửi bới.

Khi đi đến ngã 3 phố Nhà Chung khu vực gần số nhà 55, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát đạn. Thấy vậy, mọi người xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi xách của Tuyền, sau đó đẩy gã về nhà.

Tuyền bỏ đi rồi quay lại, tay cầm 1 con dao quắm, cán dài dao 80cm, lưỡi dao dài 40cm tiếp tục chửi bới anh Hùng thì cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Ninh đến giải quyết.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 8/10/2016, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can, khám xét nơi ở đối với Dương Minh Tuyền về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 3/11, Công an TP. Bắc Ninh tiếp tục ra lệnh khởi tố Dương Minh Tuyền tội "Hủy hoại tài sản". Sở dĩ “thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị khởi tố thêm tội danh này là do y đã đập vỡ chiếc điện thoại của chị L..

Theo tài liệu PV thu thập được, Tuyền còn có hành vi sử dụng một vật nghi súng quân dụng và lựu đạn trong buổi tối hôm đó. Tuy nhiên Công an TP.Bắc Ninh đã có được giám định của cơ quan giám định quân đội và xác định khẩu súng và 1 vật dạng giống như quả lưu đạn mỏ vịt không phải là vũ khí quân dụng.

Chính vì vậy, không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dương Minh Tuyền về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Súng Tuyền sử dụng là dạng súng thể thao.

Xuân Hòa