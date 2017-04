Ám ảnh tội ác, chồng thú tội giết vợ rồi giấu xác phi tang

Ngày 9/4, Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ hành vi giết người, sau đó giấu xác phi tang đối với đối tượng Trần Thái Phúc (43 tuổi), quê ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24/1/2107, tức 27 tết Đinh Dậu, sau một trận cãi vã với vợ là chị Trần Thị Huyền Tr. (33 tuổi), Phúc không làm chủ được mình nên đã lấy gậy tuýp đánh vào đầu vợ rồi bóp cổ đến chết. Khi biết vợ đã chết, Phúc dùng chăn quấn kín thi thể chị Tr., sau đó ném vào bồn nước bằng bê tông phía sau nhà.

Vẫn chưa chắc ăn, Phúc tiếp tục dùng gạch đá, xi măng xây kín bồn nước. Sau đó, thông tin vợ mình bỏ đi đâu không rõ. Ăn tết xong, Phúc dẫn 2 người con về lại TP.HCM. Tuy nhiên, vì quá ám ảnh với tội lỗi chồng chất mà mình đã gây ra nên ngày 8/4, Phúc bắt xe về lại Quảng Ngãi rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngay trong đêm 8/4, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp Công an tỉnh với Công an huyện Sơn Tịnh tiến hành khai quật vị trí nơi Phúc khai đã giấu thi thể vợ và khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng chỉ chỗ chôn giấu xác vợ

Tiến hành xác minh lời khai ban đầu của đối tượng trùng khớp với hiện trường vụ án, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thái Phúc.

Được biết, Phúc và vợ làm nghề bán vải ở quận Tân Phú, TP.HCM. Hai vợ chồng có hai con nhỏ, một cháu 5 tuổi, một cháu 10 tuổi. Khoảng giữa tháng 1/2017 thì vợ chồng Phúc dẫn hai con về quê ở Quảng Ngãi ăn tết. Đến 27 tết âm lịch, Phúc giết vợ, sau đó loan tin vợ mình bỏ đi đâu không rõ…

Sau sự mất tích bí ẩn của chị Tr., gia đình và hàng xóm đều hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng khiến chị Tr. bỏ đi không lời từ biệt như vậy. Gia đình tìm nhiều cách liên lạc với chị Tr. đều bặt vô âm tín nên cũng rất hoang mang. Sau khi Phúc dẫn 2 con vào lại TP.HCM thì mọi việc cũng dần lắng xuống.

Đến chiều tối 8/4, khi cơ quan công an dẫn Phúc về lại hiện trường chỉ chỗ chôn xác vợ, sau đó khám nghiệm hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Chi