Apple chiều lòng Trung Quốc, xây trung tâm dữ liệu tại Quý Châu

Tháng 6/2017, chính phủ Trung Quốc thông qua một đạo luật yêu cầu các công ty nước ngoài đầu tư tại đây phải lưu giữ toàn bộ dữ liệu hoạt động trong lãnh thổ quốc gia này. Rất nhiều công ty đã lên tiếng phản đối điều luật vô lý trên nhưng trong số đó không có Apple - công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới.

Ngày hôm qua, Apple đã tuyên bố lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu mới của hãng tại Quý Châu, Trung Quốc. Đây là một trong số những dự án của Apple tại tỉnh này, với tổng giá trị đầu tư lên đến 1 tỷ USD.

Trên Bloomberg, Apple cho biết trung tâm dữ liệu mới sẽ giúp cải thiện tốc độ và độ tin cậy của các dịch vụ mà hãng này đang cung cấp tại thị trường Trung Quốc, và cũng giúp Apple tuân thủ đúng đạo luật mà chính phủ nước này vừa thông qua.

Đạo luật mới của Trung Quốc còn yêu cầu các dịch vụ điện toán đám mây phải được vận hành bởi các công ty của nước này. Apple do đó đang lên kế hoạch hợp tác với GCBD để cung cấp dịch vụ iCloud.

Apple chính là công ty đầu tiên tuân thủ đạo luật mới của Trung Quốc. Để trấn an dư luận về việc thiếu an toàn cho thông tin khách hàng khi bị chính phủ Trung Quốc quản lý quá chặt cơ sở dữ liệu, Apple cho biết họ có đủ các biện pháp an ninh mạng cần thiết để phòng chống các mối đe doạ bảo mật.

Đức Trọng