Ban Quản lý trần tình về chiếc thớt rơi từ tầng 11 tại chung cư HH Linh Đàm

Mấy ngày gần đây, dư luận bàng hoàng trước sự việc một người dân đang đi tại tòa nhà HH2B, khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị thớt, dao từ trên tầng của tòa nhà rơi xuống, suýt mất mạng. Trước những thông tin trên, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã đến khu đô thị Linh Đàm để tìm hiểu sự việc.

Dao, thớt rơi từ trên cao xuống khiến nhiều người hoảng sợ

Chị H., bán trà đá ngay cửa ra vào khu dân cư kể lại sự việc: “Khoảng hơn 11h trưa ngày 26/8, khi tôi đang ngồi bán nước thì nghe thấy một chiếc thớt rơi từ tầng 11 của tòa nhà xuống, một người đàn ông luống tuổi đi qua, mặt tái mét, chỉ 20cm nữa là rơi trúng đầu ông ấy. Chiếc thớt to, nặng, rơi xuống làm vỡ viên gạch tại vỉa hè”.

“Chiếc thớt rơi ở trước ki-ốt số 18. Nhưng cũng may chiếc thớt biết “bay” này rơi vào giờ trưa nên ít người qua lại và cũng không ai ngồi uống nước nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, chiếc thớt rơi được 10 phút thì cũng đúng chỗ đó, con dao to nặng từ đó rơi xuống. Cũng may không ai đứng ở vị trí đấy. Tận mắt nhìn thấy giờ tôi vẫn run sợ”, chị H. kể. Cũng theo chia sẻ của chị H., sau đó, người dân tại tòa nhà thi nhau chạy đến xem và ngay lập tức báo cho quản lý tòa nhà đến kiểm tra.

Chiếc thớt to, nặng làm vỡ gạch

Liên hệ với ban Quản lý tòa nhà HH2B để xác nhận thông tin, ông Trần Đức An (Trưởng tòa nhà HH2B) cho biết: “Sự việc trên xảy ra đúng là ở tòa nhà HH2B (khu đô thị Linh Đàm). Tôi đang ở trong tòa nhà thì nghe thấy người dân gọi. Chúng tôi liền lập biên bản về sự việc trên để xác minh xem chủ nhân của chiếc thớt là ai. Vì chỉ chút nữa thôi là xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nhưng, trong lúc đang lập biên bản lại nhìn thấy một con dao bản to, nặng rơi từ tầng 11 xuống. Tôi liền báo thêm cho mấy anh em bảo vệ đi kiểm tra”.

Cũng theo ông Trần Đức An, sau khi xác minh được biết con dao và chiếc thớt rơi từ tầng 11 xuống. Cụ thể là nhà 11xx, ông Đức An liền đến gõ cửa nhưng đầu tiền chủ nhà bất hợp tác. Vì chỉ có một phụ nữ mới sinh con ở trong nhà. Cô gái này bất hợp tác, đóng chặt cửa và có những lời lẽ không hay dành cho ban quản lý tòa nhà. Vì thế, ngay lập tức ông Đức An gọi điện cho gia đình cô gái này để về xem sự việc.

“Một lát sau, bố, em trai và mẹ của cô gái này có mặt. Ban đầu họ cho biết đó không phải là dao, thớt của gia đình. Nhưng sau đó chúng tôi bảo hãy đi kiểm tra lại thì đúng là nhà mất dao và thớt. Xuống dưới phòng quản lý để xác nhận và đó đúng là dao, thớt mà nhà 11xx bị mất. Theo lời chia sẻ của gia đình 11xx con gái của họ mới sinh con và có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Mới đưa về đây chơi được vài ngày”, ông Trần Đức An kể lại sự việc.

Ông Trần Đức An (Trưởng tòa nhà HH2B) kể lại sự việc

Biết được “hung thủ” làm “bay” dao, thớt từ trên cao xuống đất không thuộc cư dân của chung cư. Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà đã lập biên bản và đề nghị gia đình hợp tác để làm rõ sự việc.

Chúng tôi cùng ông An lên nhà 11xx, chủ nhà (bố cô gái) không muốn nhắc lại chuyện này và xin lỗi những người đã bị làm phiền.

Câu chuyện đang khiến nhiều người dân sống tại các khu chung cư không khỏi lo lắng. Bởi, đây không phải là lần đầu tiên cư dân ở đây chứng kiến những vật dụng gia đình “bay”.