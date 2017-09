Báo châu Á "đấu đá" nhau chuyện Kiatisak phù hợp ĐTVN hay không

Theo quan điểm của tác giả Bee Uamklat trong bài viết đăng tải trên Four Four Two thì Kiatisak chưa hoàn thành khóa học HLV của LĐBĐ châu Á. Qua đó không đáp ứng được tiêu chí bằng cấp của VFF.

Còn về mặt chuyên môn, Bee Uamklat chỉ ra rằng những đội bóng do HLV người Thái dẫn dắt chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ. Kiatisak đã bộc lộ những yếu điểm trong khâu phòng ngự. Khi còn dẫn dắt CLB Port FC thi đấu ở Thai League, rất nhiều lần đội bóng của ông vươn lên dẫn trước nhưng rồi lại không giữ được điểm số.

"Tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam nên hướng tới lựa chọn HLV khác”, Uamklat nhận định.

Sau đó, tác giả này đã tiến cử HLV Alfred Riedl cho đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng đây là người thích hợp nhất dẫn dắt Việt Nam ở thời điểm này.

Ông viết thêm: “Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam nên lựa chọn HLV ngoại như Alfred Riedl. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm và tổ chức đội tuyển tốt. Nhìn chung, các đội tuyển Đông Nam Á không nên lựa chọn HLV xuất thân từ tiền đạo như Kiatisak”.

Trong khi đó, trên trang Fox Sports phiên bản châu Á, cây viết John Duerden cho rằng danh tiếng của Kiatisak đang bị đe dọa nghiêm trọng sau 2 lần từ chức chỉ trong vòng 6 tháng. Cựu cầu thủ HAGL vừa rời ghế HLV trưởng CLB Port (Thái Lan) dù chỉ mới dẫn dắt đội bóng này từ cuối tháng 6/2017.

"Làm việc tại Port là một sai lầm, anh ta không được phép lặp lại điều đó. Có lẽ trở lại làm HLV của ĐTQG là tốt nhất", Duerden bình luận trong bài viết, đồng thời gợi ý bến đỗ hợp lý cho Kiatisak.

"Việt Nam là một lựa chọn. Đất nước này rất thân thuộc với anh ta và quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm HLV mới. Để thể hiện rằng anh vẫn là HLV giỏi, không có cách nào tốt hơn là dẫn dắt đội tuyển số hai trong khu vực".

Trong phần khảo sát sau bài viết, 69% độc giả của Fox Sports tin rằng Kiatisak là HLV phù hợp với đội tuyển Việt Nam.

P.L