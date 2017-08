Ngày 23/8, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Sang hay qua khu vực phòng trọ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An để nhậu với vài người bạn. Trong một lần uống rượu, Sang để xe máy chắn hết phần đường đi vào lối trọ nên bị anh Danh Thanh T. (SN 1981, quê tỉnh Kiên Giang) nhắc nhở dẫn tới hai bên xô xát.

Ôm hận trong lòng, khoảng gần 22h ngày 21/8, Sang lấy khoảng nửa lít xăng từ trong xe máy của mình rồi đi đến phòng trọ của anh T.. Tại đây, y khóa cửa phòng trọ của đối thủ rồi đổ xăng, châm lửa đốt.

Lúc này, anh T. cùng vợ và đứa con 5 tuổi đang ngồi xem tivi thì ngửi thấy mùi xăng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh này thấy lửa bùng lên nên hoảng hốt dập lửa và bế con tháo chạy ra ngoài nhưng cửa bị khoá.

Đối tượng Sang bị bắt giữ ngay sau khi có ý định giết hại cả gia đình anh T..

Hốt hoảng, nạn nhân phải đập cửa sổ, hô hoán hàng xóm cứu giúp. May mắn, tất cả đều thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Thế nhưng, một số vật dụng và quần áo của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh và bắt được đối tượng Sang sau 5 giờ gây án.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.