Bắt giữ đối tượng hành xử côn đồ, đánh người ở trụ sở công an xã

Chiều 17/7, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Phụng (26 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15/7, Phụng đến tiệm nhôm của anh Nguyễn Minh Tr. (ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) để gặp Nguyễn Minh T. (30 tuổi, em trai Tr.) đòi nợ. Tại đây, Phụng nói hết lời nhưng T. không chịu trả. Bực tức, Phụng tự ý lấy một máy mài tại tiệm nhôm để trừ nợ. Thấy vậy, T. lao ra ngăn cản, rồi hai bên lao vào ẩu đả.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an xã Phước Khánh gồm các anh Nguyễn Trọng N., Trương Minh L., Nguyễn Hoàng A. đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Đồng thời, các công an viên cũng mời những người liên quan về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại trụ sở công an xã, Phụng lớn tiếng chửi bới lực lượng công an. Trong quá trình làm việc, Phụng dùng chân đạp vào bụng anh N.. Thấy vậy, anh L. và anh A. vào can ngăn cũng bị Phụng dùng tay đánh.

Trước hành động ngang ngược của đối tượng Phụng, Công an xã Phước Khánh tiến hành bắt giữ gã và báo cáo lên Công an huyện Nhơn Trạch.

Vĩnh Thựu