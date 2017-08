Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ đang tiến hành điều tra làm rõ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính do đối tượng Phan Văn Sơn cầm đầu”.

Đối tượng Sơn và Thảo tại cơ quan công an.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, PC46 phát hiện đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, CQĐT dựng được đối tượng nghi vấn là Lưu Thị Thanh Thảo (SN 1986, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) làm kế toán của nhiều công ty TNHH.

Khi đã nắm rõ được quy luật đi lại, giao dịch của đối tượng, PC46 quyết định phá án. Ngày 6/8, tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng, cơ quan công an đã bắt quả tang Thảo đang giao dịch 2 tờ hóa đơn GTGT với 1 đối tượng, với số tiền trên 25 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, của Thảo khai nhận từ năm 2011 đến nay đã làm kế toán cho nhiều công ty do đối tượng Phan Văn Sơn (SN 1985, trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) thâu tóm. 2 hóa đơn GTGT bị cơ quan công an phát hiện Thảo nói là do Sơn chỉ đạo mang đi giao dịch với khách hàng.

Từ lời khai của Thảo và các chứng cứ liên quan, phòng PC46 đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Sơn; thu giữ 2 CPU máy tính và số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, 2 dấu tròn và dấu chức danh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Tam Đa và công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Đối tượng Sơn khai nhận, đã mua 5 công ty gồm: 2 công ty nêu trên và 3 công ty khác (công ty Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh, công ty TNHH Thái Hưng An và công ty TNHH Thiên Gia Hùng).

Từ đây, Sơn Tiến hành thuê người về các công ty để làm giám đốc, nhưng thực chất chỉ là bình phong, phục vụ việc kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh tại cục Thuế Hải Phòng cho thấy, tổng doanh số mua vào bán ra từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017 của các công ty do Phan Văn Sơn điều hành là trên 1.000 tỷ đồng. PC46 đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, củng cố hồ sơ để sớm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý các đối tượng theo luật định”, đại diện PC46, Công an TP.Hải Phòng thông tin thêm.

Minh Sơn