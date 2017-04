Bình Dương: Bắt một tài xế tông chết người rồi bỏ trốn

Chiều 6/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 4/4, trên Quốc lộ 13 đoạn qua khu phố 9, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một khiến bà Nguyễn Thị Đắc (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Dương) tử vong.

Bà Đắc bị chiếc xe ô tô do Đông điều khiển tông chết.

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/4, bà Đắc đang mở cửa hàng bán kính, áo mưa, khẩu trang… trước cổng nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô lưu thông từ Bình Phước về TP.HCM do mất lái lao lên vỉa hè tông mạnh. Cú tông trực diện khiến bà Đắc tử vong.

Tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ trốn. Thời điểm trên, trời mưa lớn nên người dân không phát hiện ra chiếc xe.

Tại hiện trường, Công an đã phát hiện nhiều mảnh vỡ phụ tùng, đèn, vè cản nước có in chữ Huyndai văng tung tóe trên đường. Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã trích xuất dữ liệu camera truy tìm tài xế.

Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy tìm được danh tính tài xế gây tai nạn.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe gây tai nạn trên mang BKS: 61A - 225.50 do Nguyễn Khắc Đông (SN 1953, ngụ TP.Thủ Dầu Một) điều khiển.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Đông điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định gây tai nạn chết người. Hiện, Công an đang tạm giữ Đông để tiếp tục điều tra xử lý hành vi.

Phùng Sơn