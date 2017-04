Bình Dương: Gara ô tô phát hỏa, 10 người mắc kẹt trong đêm

Lực lượng chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý vụ cháy xảy ra vào lúc 2h sáng 26/4, tại gara sửa chữa ô tô trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường An Phú, do anh Nguyễn Võ Lân (ngụ tỉnh Bình Dương) làm chủ.

Thời điểm trên, anh Lân cùng người thân trong gia đình và nhân viên của tiệm đang ngủ thì cảm thấy khó thở, nóng rát. Mọi người tỉnh dậy phát hiện lửa lớn đang cháy nghi ngút phía bên ngoài. Hoảng hốt, cả nhà tri hô nhau thức dậy để tháo chạy.

Gara nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tại thời điểm này, gara chứa nhiều lốp xe, vật liệu dễ cháy nên phía trước bị “tường lửa” chặn lại. Mọi người nhanh trí thoát ra bên ngoài bằng cửa sau nên may mắn không ai bị thương.

Tài sản bên trong gara ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt để triển khai dập lửa. Tới gần 4h, ngọn lửa mới được khống chế. Tại hiện trường, căn nhà hai tầng bị “bà hỏa” thiêu rụi, nhiều tài sản không còn nguyên vẹn.

Chủ gara và những nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát chết.

“Thời điểm trước khi xảy ra cháy hơn 10 phút, chúng tôi đang ngủ thì thấy mất điện. Lúc lửa bùng lên nóng quá, tôi cùng những người bên trong nhanh trí thoát ra ngoài kịp và không ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều xe máy và trang thiết bị đã bị thiêu rụi”, ông chủ gara cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phùng Sơn