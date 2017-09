Bội chi ngân sách giảm nhờ… giải ngân chậm

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tính đến 15/8/2017 đạt 706.935 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2016, bằng 58,4% dự toán.

Tổng chi NSNN đạt 747.285 tỷ đồng, tăng 4,5%, bằng 53,7% dự toán, bội chi NSNN ước 40.350 tỷ đồng, giảm 63,8%, bằng 22,6% dự toán.

Theo UBGSTCQG, nguyên nhân khiến bội chi NSNN giảm mạnh so với cùng kỳ 2016 do sự phục hồi của dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (lần lượt tăng 13,8% và 34,3%; cùng kỳ 2016 giảm 45,1% và giảm 11,1%). Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn đầu tư cơ bản chậm, chỉ bằng 36,2% so với dự toán cũng là lý do khiến bội chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm giảm.

Tại cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng hồi cuối tháng Bảy vừa qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chuyển lời phê bình của Thủ tướng đến các bộ trưởng, chủ tịch UBND của 13 bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2017.

13 đầu mối mới giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn được giao gồm: Bộ Kế hoạch đầu tư, bộ Ngoại giao, bộ Y tế, ngân hàng Nhà nước, uỷ ban Dân tộc, Thông tấn xã VN, hội Cựu chiến binh, TP.Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định: "Tiền để trong két không tiêu được, trong khi chúng ta vẫn phải trả lãi, đó là lãng phí".

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, nguyên nhân giải ngân chậm trước hết là do lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, trong đó có vấn đề thủ tục, chỉ đạo không quyết liệt, năng lực đơn vị thi công…

UBGSTCQG cho hay: "Dự kiến trong những tháng cuối năm, thu NSNN tiếp tục ổn định, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực hơn, đảm bảo mục tiêu bội chi NSNN năm 2017 ở mức 3,5%".

Một diễn biến đáng chú ý khác trong cân đối NSNN tháng 8/2017 đó là thị trường trái phiếu Chính phủ ảm đạm với tỷ lệ trúng thầu đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm. Nguyên nhân chính của hiện tượng này được UBGSTC chỉ ra do Chính phủ nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng khiến các ngân hàng có xu hướng giữ lại nguồn để cho vay thay vì đầu tư vào trái phiếu Chính phủ như mọi năm.

Cũng theo báo cáo, tín dụng tháng Tám tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016, cùng kỳ năm trước tăng 10,2%.