Cảnh báo chiêu trò giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian gần đây, nhiều đối tượng dùng thủ đoạn mạo danh cán bộ đang công tác tại các cơ quan điều tra của lực lượng công an gọi điện đến máy điện thoại cố định của gia đình nạn nhân hoặc cơ quan nơi nạn nhân làm việc.

Các đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án đang được điều tra và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để phục vụ việc xác minh. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lập tức rút tiền, chiếm đoạt.

Nhiều người dân liên tục bị các đối tượng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Cụ thể, khoảng 9h45 ngày 18/9, ông Hà Ng.L. (SN 1954, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương), đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người lạ gọi vào máy bàn của gia đình.

Người đầu dây bên kia nói số tiền ông L. gửi tiết kiệm vào ngân hàng có liên quan đến tội phạm về ma túy, yêu cầu ông L. chuyển tiền gửi trong ngân hàng vào số tài khoản 0200.5190… mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Hà Nội (Sacombank) do người này cung cấp để phục vụ công an xác minh.

Theo yêu cầu, cùng ngày, ông L. ra ngân hàng VietinBank (tại số 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương) rút toàn bộ số tiền trong thẻ tiết kiệm với tổng số tiền là 70.855.000 đồng, rồi gửi vào số tài khoản trên. Sau khi gửi xong, ông L. nói lại với người thân về sự việc trên thì biết mình bị lừa.

Ông L. đã ra kiểm tra tại ngân hàng Sacombank thì được ngân hàng cung cấp số tiền trên vẫn còn trong tài khoản. Ông L. yêu cầu ngân hàng phong tỏa và hiện vẫn được ngân hàng Sacombank quản lý.

Trước đó, ngày 15/9, chị Phạm Thị H. (SN 1970, trú tại phường Trần Phú, TP.Hải Dương) đang làm việc tại cơ quan thì nhận được điện thoại của người lạ gọi vào máy bàn ở phòng làm việc, nói số tiền chị H. gửi tiết kiệm tại ngân hàng có liên quan đến tội phạm ma túy.

Đối tượng cũng yêu cầu chị H. chuyển tiền được gửi trong ngân hàng vào số tài khoản 1010.091… mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB), chi nhánh Hà Nội do người này cung cấp để công an xác minh.

Theo yêu cầu, cùng ngày chị H. ra ngân hàng VietinBank rút toàn bộ số tiền trong thẻ tiết kiệm với tổng số tiền là 568.484.000 đồng, gửi vào số tài khoản trên.

Sau khi gửi xong chị H. nghi ngờ mình bị lừa, nên đã đến kiểm tra lại tại ngân hàng VietinBank, được ngân hàng cung cấp số tiền chị vừa gửi đã bị rút 50.000.000 đồng. Số tiền còn lại chị H. yêu cầu ngân hàng phong tỏa và vẫn được ngân hàng SHB quản lý.

Hai vụ việc kể trên đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, trường hợp nếu người dân nhận được các cuộc điện thoại có nội dung tương tự, đề nghị nhân dân trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để tiến hành điều tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn