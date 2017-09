Ngày 6/9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Lê Minh (SN 1994) và Đào Thanh Sang (SN 1999), cùng trú phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An,tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin từ công an, khoảng 10h ngày 27/8, trong quá trình đi xem đá gà về qua khu vực đường ĐH 404 thuộc ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 2 đối tượng thấy em Nguyễn Thị Kim Y. (11 tuổi) đang đứng trước nhà.

Qua quan sát, Minh thấy em Y. trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Thế nên, y bàn bạc với đồng bọn nhanh chóng điều khiển xe áp sát nạn nhân. Sau đó, cả hai ra tay cướp đi sợi dây chuyền hơn 1,5 chỉ vàng và mang bán được hơn 3 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra, truy bắt nóng các đối tượng. Thông qua hình ảnh từ camera an ninh, Công an thị xã Tân Uyên đã bắt giữ được 2 đối tượng khi đang lẩn trốn thị xã Thuận An.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.