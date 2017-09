Ngày 13/9, đất nước Singapore chào đón vị Tổng thống thứ 8 và cũng là vị nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đảo quốc Sư tử khi bà Halimah Yacob chính thức đắc cử ngôi vị này.

Sự kiện gây nhiều bất ngờ bởi bà Halimah Yacob trở thành Tổng thống mà không qua bầu cử, do là ứng cử viên duy nhất đáp ứng đủ các tiêu chuẩn.

Trong số bốn ứng cử viên còn lại, hai người không phải là người gốc Malaysia (tiêu chuẩn bắt buộc trong cuộc bầu cử năm nay), hai người không đủ các yêu cầu bắt buộc.

Sinh năm 1954 và là con út trong gia đình gốc Malaysia có 5 người con, bà Halimah Yacob mồ côi cha khi mới lên 8.

Tuổi thơ của bà gắn liền với những vất vả mưu sinh của mẹ, trong đó có quầy thức ăn nhỏ đã nuôi sống cả gia đình.

"Từ khi 10 tuổi, tôi đã bắt đầu phụ giúp mẹ mình ngoài giờ học. Dọn dẹp, giặt giũ, phục vụ khách hàng, tôi đã từng làm những việc như thế", Tổng thống Halimah Yacob chia sẻ trên trang web của mình.

Nữ Tổng thống Singapore là người gốc Malaysia.

"Tôi đã từng sống trong sự nghèo đói và hiểu được sự khó khăn để vật lộn với cuộc sống, để có thể có thức ăn đặt trên bàn và để luôn sẵn sàng đối mặt với sự biến động từng ngày. Sự nghèo đói giới hạn sự lựa chọn của bạn, nhưng cũng bồi đắp quyết tâm của chính bạn để thành công", bà Halimah Yacob chia sẻ.

Bà Yacob từng suýt bị đuổi khỏi trường trung học Nữ sinh Singapore vì nghỉ học quá nhiều.

Tuy nhiên, với sức học khá cùng ý chí quyết tâm cao, vài năm sau đó, bà Yacob trúng tuyển đại học Quốc gia Singapore chuyên ngành Luật. Bà hoàn thành cả chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Luật tại đây.

Trong chặng đường phát triển sự nghiệp, bà Yacob trải qua nhiều vị trí: Làm việc tại Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) với chức danh Phó Tổng thư ký; thành viên Quốc hội cho khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) Jurong, Bộ trưởng bộ Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao.

Trước khi tranh cử, bà là người phát ngôn của Quốc hội Singapore.

Điều đặc biệt, vì xuất thân từ tầng lớp bình dân và lớn lên trong cảnh nghèo khó nên bà rất thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, nên bà luôn đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Việc tranh cử vị trí Tổng thống thực sự là một quyết định không mấy dễ dàng với bà Yacob khi gia đình lo ngại bà sẽ phải gánh những áp lực lớn.

Nhưng cuối cùng, các con và chồng bà, người đã đồng hành với bà từ những năm tháng sinh viên Mohamed Abdullah đã ủng hộ để giúp bà bước vào con đường chính trị.

Việc bà Halimah Yacob trở thành Tổng thống mà không qua bầu cử cũng gây nhiều tranh cãi.

"Những người hưởng lợi duy nhất từ cuộc bầu cử mà chỉ có duy nhất một ứng viên này là chính bà Halimah Yacob và đội ngũ của bà. Phe đối lập của Singapore đang có một cuộc tấn công mới chống lại PAP (đảng Nhân dân Hành động mà bà Halimah Yacob là thành viên)", Sudhir Vadaketh, nhà bình luận nước này chia sẻ.

Cư dân mạng Singapore cũng dồn dập chỉ trích khi bà Halimah được tuyên chính thức là Tổng thống. “Từ nay tôi sẽ gọi bà ấy là Tổng thống được chọn”, chủ facebook có tên Joel Kong chia sẻ. Trong khi nhiều người khác chọn hashtag #Không phải Tổng thống của tôi#.

Đáp lại những chỉ trích và phá bỏ sự nghi ngờ xung quanh tiến trình lựa chọn, nữ Tổng thống tuyên bố: “Tôi là Tổng thống của mọi người. Dù không tổ chức bầu cử, tôi vẫn cam kết phục vụ đồng bào”.

Trong một phát biểu đầy hàm ý khác, bà Halimah Yacob cho hay: "Dù đây là một cuộc bầu cử hạn hẹp nhưng tôi không phải là một Tổng thống hạn hẹp".

Chức vụ Tổng thống ở Singpore chủ yếu thực thi các nghi lễ, song cũng có quyền phủ quyết một số quyết định của Chính phủ như trong các vấn đề tài chính liên quan đến dự trữ quốc gia hoặc bổ nhiệm các nhân sự chính trong dịch vụ công.

Với khẩu hiệu tranh cử "Do Good, Do Together" (tạm dịch Chúng ta hãy chung tay làm cho tốt hơn) của bà Halimah Yacob, người dân đảo quốc Sư tử có quyền kỳ vọng một tương lai tốt và sự chuyển mình mạnh mẽ của Singapore dưới 6 năm nhiệm kỳ của bà Halimah Yacob.

Xem thêm >> Hé lộ về "kho phim đen" của Bin Laden được CIA xem là tài liệu tuyệt mật

V.T.H