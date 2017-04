Chồng nhẫn tâm sát hại vợ bật khóc khi hầu tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Q., ngày 17/12/2016, bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi, trú ở xã M., huyện L., tỉnh N.) trình báo tới cơ quan công an huyện S., tỉnh Q. về việc con gái mình là chị Nguyễn Lê Nguyên (33 tuổi) về quê chồng ở xã T., huyện S. chơi và mất liên lạc.

Cụ thể, vào đầu tháng 12, chị Nguyên cùng chồng là Đoàn Quốc Hiệp (37 tuổi) cùng hai con nhỏ từ nơi làm việc là TP.H. về quê ở huyện S., tỉnh Q. chơi nhưng sau đó gia đình không liên lạc được với chị này.

Gọi điện cho người chồng thì được biết, do giận dỗi, chị Nguyên đã bỏ đi đâu đó gia đình cũng không nắm được. Nhiều ngày sau đó, bà Hồng cố gắng liên lạc với chị Nguyên và con rể nhưng đều không được. Bà Hồng cùng người nhà lặn lội từ tỉnh N. vào quê nhà Hiệp để tìm tung tích con gái.

Tại đây, gia đình phát hiện một số giấy tờ tùy thân và quần áo của Nguyên nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Hồng đã trình báo tới cơ quan công an.

Công an huyện S. tỉnh Q. vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác minh được nơi ở của Hiệp tại TP.H.. Ngay sau đó, ngày 14/1, Hiệp đã đầu thú tại công an huyện S. khai nhận hành vi sát hại vợ rồi giấu xác trong vườn nhà.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Quốc Hiệp về tội Giết người.

Kết luận điều tra vụ án nêu rõ: Năm 2005, chị Nguyên từ tỉnh N. và TP.H. mưu sinh. Trong thời gian ở nhà trọ, chị Nguyên đã quen biết Hiệp, sau đó hai người kết hôn. Cuối năm 2016, cả nhà về quê ở xã T..

Chiều ngày 4/12, Hiệp đi uống rượu ở nhà hàng xóm về nằm ngủ, chị Nguyên pha sữa cho con nhỏ uống và nhờ mẹ chồng tiếp tục cho uống để ru ngủ cháu, còn mình đi giặt đồ. Đang ở nhà dưới, nghe tiếng khóc của con do bị nôn sữa, chị Nguyên có to tiếng với mẹ chồng.

Thấy vậy, Hiệp liền nạt vợ. Nguyên cãi lại rồi đôi bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy mẹ của Hiệp bỏ đi. Sẵn trong người có hơi men, Nguyên liền xuống sau nhà lấy một đoạn tuýp nước bằng sắt với ý định dọa đánh vợ. Tuy nhiên, thấy vợ vẫn trách mắng mẹ chồng và chồng, bực tức Hiệp cầm ống tuýp nước đánh vợ một nhát. Thấy vợ vẫn tiếp tục chửi bới, Hiệp dùng tay bóp cổ vợ.

Biết Nguyên tử vong, Hiệp phi tang xác vợ ra phía vườn nhà. Điện thoại và đồ trang sức, giấy tờ tùy thân của vợ được đối tượng cất giấu ở khe cửa. Sau đó Hiệp tung tin vợ giận dỗi đã bỏ lên TP.H. trước. Sau khi gây án một tuần, Hiệp cùng hai con và mẹ đẻ lên TP.H. Sau đó ra cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan công an đã tìm thấy xác chị Nguyên và tiến hành giám định pháp y. Kết quả cho thấy nạn nhân tử vong do bị ngạt.

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ, VKSND TP.H. đã ra cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Hiệp về tội Giết người theo khoản 1, Điều 93 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 14/4, TAND tỉnh Q. mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Quốc Hiệp. Thẩm phán Nguyễn Quốc Khánh, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh H., chủ tọa phiên toà. Ông Đào Mạnh Linh, đại diện VKSND tỉnh H. giữ quyền công tố.

Luật sư Ngô Bá Lục (đoàn Luật sư tỉnh Q.) bào chữa cho bị cáo. Luật sư Bùi Đình Đức (đoàn Luật sư tỉnh H.) bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại.

VKS: Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường tính mạng người khác

Chỉ vì bực tức về lời nói của vợ mà bị cáo đã xuống tay sát hại chị này, quá trình phạm tội đã được làm rõ như trong cáo trạng của VKS đã nêu. Trong vụ án, bị cáo ra tay với nạn nhân một cách nhẫn tâm, tàn độc.

Đặc biệt, nạn nhân còn là vợ, là mẹ của 2 đứa con của bị cáo. Hành vi giết người người của bị cáo thể hiện sự coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, cần phải nghiêm trị.

Bản án nghiêm khăc cho kẻ hại vợ (Ảnh minh họa).

Tại phiên tòa công khai ngày hôm nay, bị cáo Hiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo trước tòa, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, căn cứ vào kết luận điều tra vụ án cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Q. nhận thấy có đủ căn cứ truy tố Hiệp về tội Giết người theo khoản 1, Điều 93 BLHS. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiệp án tử hình.

Luật sư bào chữa: Cái chết của nạn nhân là ngoài ý muốn

Tôi cho rằng, bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, trong người đã có sử dụng rượu bia nên khi thấy vợ nói mẹ nặng lời về chuyện con bị nôn nên không giữ được bình tĩnh.

Bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống của vợ mà chỉ muốn dọa cho vợ sợ mà không cự cãi lại mẹ chồng. Cái chết của nạn nhân là ngoài ý muốn. Nạn nhân có nhân thân tốt, có mẹ già, con nhỏ cần phụng dưỡng, do vậy hình phạt mà VKS đề nghị là quá nặng, mong HĐXX xem xét.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại: Cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội

Tôi cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, máu lạnh, có ý định giết người đến cùng. Vợ chồng bị cáo vốn không có mâu thuẫn gì, chỉ vì bênh mẹ mà Hiệp đã dùng tuýp sắt đánh vợ, sau đó dùng tay sát hại chị này.

Bị cáo quá coi thường sức khỏe tính mạng của người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, hành vi này cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Hành vi của bị cáo đã khiến gia đình nạn nhân mất con, các con của bị cáo mất mẹ, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận địa phương. Do đó, tôi cho rằng cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo: Bị cáo yêu vợ và luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi

Từ khi gây ra cái chết cho vợ, bị cáo không lúc nào được thanh thản, không lúc nào được ngủ ngon. Nhiều lúc bị cáo muốn tới cơ quan công an đầu thú nhưng nghĩ đến 2 con thơ không có ai chăm sóc, mẹ già cần người phụng dưỡng nên lại không thôi. Sau đó, vì quá day dứt nên bị cáo đã ra cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo biết mình xuống tay hại chết vợ là trọng tội, nhưng bị cáo không có ý định sát hại vợ mà chỉ muốn dọa vợ thôi. Bị cáo hối hận về việc mình làm và xin chịu trách nhiệm để chuộc lại lỗi lầm. Bị cáo mong HĐXX xem xét để bị cáo có cơ hội sớm trở về làm lụng nuôi nấng chăm sóc 2 con và phụng dưỡng mẹ già.

HĐXX: Không ai yêu vợ mà lại sát hại rồi phi tang xác như bị cáo Tình cảm vợ chồng được gây dựng từ sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Cuộc sống vợ chồng cũng như chồng bát đĩa, nhiều lúc không tránh khỏi xô vỡ. Tuy nhiên, chỉ vì một chút cãi cọ giữa mẹ chồng, nàng dâu mà bị cáo lại nói chuyện với vợ bằng “nắm đấm” là không thể chấp nhận được. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề của bị cáo, chứ không phải bằng cách đánh vợ. Bị cáo còn nhẫn tâm hơn khi cố tình phi tang xác vợ ra vườn, sau đó tung tin vợ bỏ đi để nói dối gia đình và hàng xóm. Hành vi tàn ác của bị cáo chỉ bị phát giác khi có sự vào cuộc của cơ quan điều tra. Hành vi này của bị cáo đã thể hiện sự côn đồ, coi thường tính mạng, coi thường pháp luật, cần phải xử nghiêm. HĐXX ghi nhận ý kiến của các luật sư và sẽ xem xét trong quá trình nghị án. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo, phần tranh tụng công khai trước tòa ngày hôm nay, HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Hiệp đã phạm tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 93 BLHS. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo. Vì vậy, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ quy định tại Điều 46, 47 BLHS, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệp tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo và gia đình bị hại có 15 ngày để kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Phiên tòa giả định

Xuân Hòa