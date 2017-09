Công ty vận tải biển thua lỗ triền miên, vì đâu nên nỗi?

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines nắm giữ 51% vốn tại Vinaship.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship cho thấy, công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines vẫn tiếp tục chìm sâu trong thua lỗ.

6 tháng đầu năm, doanh thu của Vinaship giảm trong khi giá vốn tăng mạnh khiến công ty lỗ sau thuế tới 68,4 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế lên tới 274 tỷ đồng.

Hãng kiểm toán AASC đã phải nhấn mạnh về khả năng thanh toán và khả năng tiến hành hoạt động kinh doanh của Vinaship khi khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 282 tỷ đồng, lỗ luỹ kế cũng đã vượt xa vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Theo “trần tình” từ Vinaship, doanh nghiệp chịu nhiều rủi ro từ hoạt động giao thương, thời gian xếp hàng (than xuất khẩu của Indonesia) và dỡ hàng (gạo nhập khẩu vào Philippines) quá lâu, phát sinh nhiều chi phí neo đậu cảng.

Bên cạnh đó, tỷ trọng hàng nội địa (than, clinker) giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do tình trạng neo chờ giải phóng hàng nội địa tại các đầu bến phía Nam chưa có nhiều cải thiện, giá cước không bù đắp được chi phí, đồng thời việc thanh, quyết toán tiền cước còn bị kéo dài.

Ngoài ra, tình hình an ninh biển ngày càng bất ổn, vấn nạn cướp biển tại vùng biển Nam Philippines đặc biệt nguy hiểm gây xáo trộn, ảnh hưởng tới tâm lý thuyền viên, buộc Vinaship phải hủy một số hợp đồng vận chuyển đã ký và tìm kiếm đơn hàng khác bù đắp. Đồng thời, giá nhiên liệu cao và phát sinh các chi phí nhằm đảm bảo cho sự an toàn của đội tàu cũng làm cho kết quả kinh doanh trong kỳ giảm mạnh.

Tình hình kinh doanh khó khăn, thua lỗ triền miên ảnh hưởng nặng nề đến các nhà đầu tư trót rót tiền vào cổ phiếu VNA khi hồi tháng Tư vừa qua, sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu VNA của Vinaship.

Cổ phiếu VNA chuyển xuống đăng ký trên sàn UPCOM và hiện được giao dịch với mức giá không bằng một cốc trà đá, chỉ 1.200 đồng/CP.

Đây không chỉ là “quả đắng” mà công ty con của Vinalines gặp phải khi kịch bản này lần lượt áp dụng với các doanh nghiệp cùng ngành khác trong nửa đầu năm 2017 như CTCP Vận tải biển Việt Nam lỗ sau thuế 88,5 tỷ đồng, CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam lỗ 156 tỷ đồng, CTCP Hàng hải Đông Đô lỗ 20 tỷ đồng, CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông lỗ 34 tỷ đồng.

Hoa Liên