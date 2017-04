Thái Nguyên: Bắt đối tượng đâm chết công nhân thu gom rác

Tin tức từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra ở thị xã Phổ Yên.

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 7/4, do có mâu thuẫn cá nhân nên khi thấy anh Nguyễn Văn H. (quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đang làm công nhân cho một doanh nghiệp thu gom rác thải trên địa bàn thị xã Phổ Yên) ở một quán cà phê trên địa bàn xóm Công Thương, đối tượng Lê Mậu Thành (SN 1990, trú tại xóm Công Thương) đã dùng dao đâm anh Huy.

Hiện trường vụ án

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên, nhưng đến 15 giờ cùng ngày thì tử vong. Sự việc lập tức được báo lên Công an thị xã Phổ Yên, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đối tượng Thành cũng bị bắt giữ để điều tra làm rõ.

Xuân Nguyễn