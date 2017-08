Đi tìm nguồn gốc vệt loang lạ, đốt là cháy trên sông Chà Và

Vệt loang có mùi dầu DO trên sông

Ngày 21/8, nhiều hộ dân sinh sống và nuôi cá bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trình báo với cơ quan chức năng về việc một đoạn sông Chà Và xuất hiện các vệt loang rộng, dày đặc trên mặt nước. Khu vực có vệt loang bốc mùi hôi như dầu DO, màu vàng sóng sánh, trơn, nhớt như mỡ pha dầu.

Khúc sông Chà Và thường xảy ra các sự cố về môi trường khiến dân nuôi cá luôn đứng ngồi không yên.

Theo quan sát của PV, trên sông Chà Và, đoạn từ khu vực vịnh Gành Rái đến phao số 7 (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) hướng vào cầu Chà Và xuất hiện lớp váng loang dày trên mặt nước. Khi có ánh mặt trời chiếu vào, cát ở bờ sông bị nhiễm chất lạ này phát ra màu xanh, tím khác thường. Ngoài vị trí trên, khu vực phao số 9 và khu vực gần trạm biên phòng Gò Găng (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) chất lạ cũng bị sóng đánh dạt vào rất nhiều.

Trao đổi với ngư dân, được biết từ rạng sáng 21/8, họ bắt đầu phát hiện chất lạ xuất hiện trên sông Chà Và. Do sợ cá bị chết, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Xên, người chăn nuôi cá bè trên sông Chà Và cho biết: “Từ nửa đêm, vợ chồng tôi ngửi thấy mùi dầu DO nồng nặc cạnh bè cá của gia đình. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ do có phương tiện lưu thông qua, nhưng sau đó, kiểm tra thì thấy dưới sông xuất hiện váng. Rọi đèn vào thì váng nước sóng sánh, múc lên ngửi thử, tôi thấy nước có mùi dầu. Hiện tại, cá trong bè chưa có biểu hiện gì nhưng gia đình rất lo lắng”.

Trong khi đó, xung quanh bè cá của hộ gia đình anh Cường cũng xuất hiện vệt loang lạ. Anh cho biết, mỗi lần sông Chà Và “có chuyện”, tôm cá bị ảnh hưởng, ngư dân phải chịu hậu quả nặng nề. “Đợt cá chết vừa rồi chưa xử lý dứt điểm, giờ lại có chất lạ trên sông. Lỡ cá chết nữa chắc chúng tôi cũng hết đường, tiền đâu trả nợ”, anh Cường buồn bã nói.

Có thể bốc cháy

Rời bè anh Cường, chúng tôi tiếp tục đến bè của vợ chồng ông Tư. Ông Tư nói: “Xưa nay, tình trạng nước sông bị ô nhiễm do chất thải từ các nhà máy rất nhiều. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chưa xảy ra việc nước sông bị nhiễm dầu, xuất hiện váng dầu, mùi dầu nồng nặc như hiện tại. Theo tôi, váng dầu xuất hiện có thể là do một vụ tai nạn đường thủy hoặc do sự cố nào đó gây ra”.

Một số người dân đã giúp PV thử mẫu nước bằng cách múc nước từ sông lên sau đó đốt. Theo quan sát của chúng tôi, khi đốt, lửa bén rất nhanh, có khói đen, cháy khá lâu, mùi hôi nồng nặc.

Khi châm lửa, nước có váng lạ bốc cháy (Ảnh CTV).

Được biết, sáng 21/8, các hộ dân đã báo sự việc đến cán bộ sở NN&PTNT, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trạm Biên phòng Gò Găng, cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Sau khi nhận tin báo, đại diện các đơn vị trên đã cho cán bộ đến làng bè Long Sơn, xuống tận bè nơi người dân nuôi cá để kiểm tra tình hình. Bước đầu, lực lượng chức năng đã ghi nhận tình hình thực tế, dùng các chai nhựa lấy mẫu nước tại khu vực này đưa đi phân tích, giám định.

Ngoài việc kiểm tra tại khu vực nuôi cá bè, cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng phối hợp, tiến hành kiểm tra, rà soát vùng nước cảng biển tại vịnh Gành Rái, sông Dinh, Thị Vải, Cái Mép. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ vẫn chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi dẫn đến tình trạng trên.

Đơn vị này cho biết, không phát hiện hiện tượng nguồn gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động hàng hải của tàu thuyền hay tai nạn, sự cố hàng hải.

“Nếu đây là sự cố hoặc do tai nạn hàng hải gây ra thì dầu phải có màu đen và đặc hơn. Tuy nhiên ở đây lại là màu vàng óng ánh và có nhớt thì có thể là do nguyên nhân khác”, đại diện đơn vị này cho biết.

Sẽ xem xét xác định thiệt hại của ngư dân Chia sẻ với báo chí ông Trần Văn Cường, Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày 21/8, Thanh tra sở cũng đã xuống hiện trường tiến hành lấy mẫu nước sông Chà Và tại các lồng bè có chất lạ để đưa đi phân tích. Tuy nhiên, Sở sẽ cho cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan khác tiếp tục xuống hiện trường ghi nhận tình hình. Ngoài việc xác định nguyên nhân ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xác định thiệt hại của các hộ nuôi trồng tại đây (nếu có).

Vĩnh Thựu