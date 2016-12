Điện thoại Samsung sẽ sử dụng pin của LG?

LG sẽ cung cấp pin để Samsung lắp vào smartphone?

Chúng tôi đã đưa tin, Samsung đã biết lý do vì sao Galaxy Note 7 phát nổ nhưng chưa sẵn sàng để công bố lý do ngay bây giờ. Không muốn một sự việc tương tự như vậy xảy ra một lần nữa, Samsung dường như đã tìm đến một nhà sản xuất và thiết kế pin bên thứ 3 để đảm bảo khách quan và an toàn.

Theo đó, kể từ năm sau, Samsung có thể sẽ đặt nguồn cung cấp pin smartphone từ người hàng xóm và đối thủ, LG. Bộ phận LG Chemical của hãng này đã đàm phán với Samsung kể từ tháng 10. Trong khi chưa có lời xác nhận nào từ phía 2 công ty, thì một nguồn tin cho biết: “Khả năng lớn LG sẽ cung cấp pin smartphone cho Samsung vào nửa sau năm 2017”. Một nguồn tin khác thân cận với vụ việc thì nói rằng, có 90% khả năng LG Chemical sẽ cung cấp pin smartphone cho Samsung. Trong khi một quan chức của Samsung thừa nhận rằng trước đây, Samsung đã cố gắng không xem LG như một nhà cung cấp linh kiện cho mình vì kiêu hãnh riêng, nhưng giờ thì LG đang cung cấp cho Samsung màn hình LCD cho sản xuất TV kể từ sau khi Sharp ngưng sản xuất chúng.



“Trước đây, chúng tôi có xu hướng né tránh mua sản phẩm của LG vì niềm kiêu hãnh riêng, nhưng chúng tôi giờ không thể để cảm xúc can dự vào công việc thêm nữa và ra quyết định dựa trên tính khả thi của sự việc” – một quan chức giấu tên của Samsung nói.

Vậy chiếc điện thoại nào của Samsung sẽ là thiết bị đầu tiên trên thị trường trang bị pin của LG? Cái tên đầu tiên chúng ta nghĩ đến là Galaxy S8. Nhưng liệu có là quá muộn cho Galaxy S8 để được sử dụng pin của LG bởi ngày ra mắt của thiết bị này đang đến gần. Bởi sẽ cần tới 6 tháng để thiết kế, kiểm tra và sản xuất pin smartphone mới, nên chiếc điện thoại Samsung đầu tiên chạy pin của LG Chemical rất có thể là Galaxy Note 8.

Phong Lan theo Phonearena