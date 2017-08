Diễn viên Lý Tiểu Long: Huyền thoại võ thuật tài hoa bạc mệnh

Lý Tiểu Long sinh năm 1940 tại Mỹ nhưng lại trải qua thời thơ ấu ở Hong Kong. Ông tiếp xúc với võ thuật từ sớm, năm 7 tuổi đã được cha dạy Thái cực quyền với mục đích rèn luyện sức khỏe và năm 13 tuổi bắt đầu theo sư phụ Diệp Vấn học bộ môn Vịnh Xuân quyền.

19 tuổi, Lý Tiểu Long quay lại Mỹ học đại học, tại đây ông vừa khổ luyện võ thuật vừa mở võ quán. Cũng trong thời gian này,ông đã quen biết người vợ Linda Emery của mình. Vừa miệt mài luyện võ Trung Hoa, Lý Tiểu Long vừa dành thời gian để nghiên cứu võ thuật phương Tây. Từ đó, ông đã sáng lập nên môn Tiệt quyền đạo sau này.

Lý Tiểu Long cũng bén duyên với điện ảnh từ sớm, lúc 8 tuổi ông đã được giao một số vai diễn nhỏ trong Phú quý phù vân (năm 1948) và Tế lộ tường (1950). Tuy nhiên, mãi đến 1966, tên tuổi của Lý Tiểu Long mới thực sự toả sáng khi tham gia bộ phim truyền hình Mỹ Chiến binh bí ẩn. Kể từ đó, tên ông được nhắc đến như một bảo chứng thành công cho bất cứ bộ phim nào.

Ngược về tháng Bảy của 44 năm về trước, có hai sự kiện làm chấn động giới yêu phim ảnh lúc bấy giờ, một là sự ra đời của bộ phim Long hổ tranh đấu và hai là cái chết đột ngột đầy bí ẩn của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Nếu như trước đó, điện ảnh Hong Kong vốn nổi tiếng bởi dòng phim anh hùng kiếm hiệp thì sự xuất hiện của Lý Tiểu Long trong những bộ phim như Đường Sơn đại huynh, Tinh võ môn, Mãnh long quá giang đã “trình làng” một dòng phim mới: Dòng phim Kungfu không vũ trang.

Sự thành công của Lý Tiểu Long trong dòng phim này đã làm thay đổi diện mạo phim võ thuật Hoa ngữ. Cũng chính nam diễn viên là người đã truyền cảm hứng và khiến người phương Tây có một cái nhìn khác về võ thuật phương Đông.

Đang trên đỉnh cao của danh vọng và sự nổi tiếng, ngày 20/7/1973 Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Thông tin này đã làm chấn động trong làng giải trí thế giới.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, nam diễn viên chết bởi chứng phù não cấp do dị ứng với thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có nhiều giả thiết và đồn đoán đặt ra xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long. Có người cho rằng, anh đột tử trên giường nhà nữ diễn viên Đinh Bội do dùng thuốc kích dục, có người bảo anh bị xã hội đen Hong Kong mưu sát, lại có người nói anh chết do ma tuý.

Tuy cái chết của Lý Tiểu Long vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận ông là diễn viên, võ sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20. Đến tận bây giờ Lý Tiểu Long vẫn thuộc top 3 nam diễn viên gốc Hoa được thế giới biết đến nhiều nhất.

Hằng Trần