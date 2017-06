Điều tra vụ phá cửa nhà thầy giáo đưa nữ sinh ra sau tiệc liên hoan

Theo nguồn tin PV nắm được, vào chiều ngày 25/6, ông N., trú tại xã Bạch Lưu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) gọi điện cầu cứu Công an xã Lãng Công, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để “giải cứu” con gái của mình, đang bị “nhốt” trong nhà một thầy giáo bộ môn, sau buổi liên hoan thi tốt nghiệp.

Khi phát hiện sự việc bất thường đó, nhóm bạn của H. tìm đến nhà thầy C. đập cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Quá hoảng sợ, nhóm bạn của H. liền gọi điện cầu cứu bố của H. là ông N. đến để giải cứu. Ông N. liền liên hệ với Công an xã Lãng Công, Công an huyện Sông Lô và một vài người nữa đi cùng để giải quyết sự việc.

Trường THPT Bình Sơn, nơi thầy C. dạy học và nữ sinh H. vừa thi tốt nghiệp.

Sau khi lực lượng công an xã đến nhà, đập cửa nhiều lần, thầy C. mới mở, sau đó, tất cả được đưa lên trụ sở UBND xã Lãng Công.

Ông Dương Văn Hoạt, Trưởng Công an xã Lãng Công (Sông Lô, Vĩnh Phúc) khẳng định, sự việc em H. ở trong nhà riêng của thầy C. là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, vì mức độ vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an xã nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Sông Lô thụ lý.

Một lãnh đạo Công an huyện Sông Lô cho biết, đã mời những người có liên quan đến làm việc. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Thầy giáo từng bị kỷ luật vì xô xát với đồng nghiệp Theo ông Hà Thái Bình, ông Đặng Hồng C. công tác tại trường năm 2009 và là một giáo viên có chuyên môn nhưng rất ít nói, không hay giao tiếp với mọi người. Vào năm 2015, ông C. đã xảy ra xô xát với một đồng nghiệp cùng trường chỉ vì mâu thuẫn nhau trong lời nói. Sau sự việc đó, ông C. bị hạ thi đua và chịu mức kỷ luật khiển trách.

Ông Hà Thái Bình, hiệu trưởng trưởng THPT Bình Sơn (Sông Lô, Vĩnh Phúc) thông tin, vào chiều 25/6, ông Bình nhận được cuộc gọi của các thầy cô giáo khác, thông tin về sự việc của em P.T.H., là học sinh lớp 12C, được thầy giáo Đặng Hồng C. (GV bộ môn Tiếng Anh của trường) đưa về nhà riêng rồi khóa trái cửa.

Sau khi xảy ra vụ việc khá hi hữu trên, ông Bình đã cử giáo viên chủ nhiệm đến gặp và động viên em H., còn thầy C. vẫn chưa hề liên lạc với Ban giám hiệu trường THPT Bình Sơn để báo cáo sự việc. “Chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan công an để có biện pháp xử lý”, ông Bình cho hay.

Theo nguồn tin PV nắm được, hôm nay (26/6) thầy C. làm việc với Công an huyện Sông Lô.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sông Lô tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa