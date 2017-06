Gian lận cước phí cao tốc sẽ bị xử phạt gấp đôi

Theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực tế qua quá trình quản lý vận hành tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xuất hiện tình trạng các chủ phương tiện lợi dụng thực hiện việc quay đầu xe trên tuyến, nhiều trường hợp khai báo mất thẻ để đổi thẻ đầu vào nhằm mục đích gian lận cước phí. Nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp trên, đảm bảo tốt cho công tác quản lý vé/thẻ, tránh thất thu, ngày 10/12/2015, Hội đồng thành viên VEC đã ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý và ban hành mức cước phí xe quay đầu, mất vé thẻ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua 1,5 năm áp dụng quy định này cho thấy đã khắc phục được cơ bản tình trạng trên.

Nút giao IC7

Ngày 01/02/2016, VEC đưa vào khai thác nút giao IC9 (Km66+303.50), và nút giao IC7 (Km48+890) cũng đã được thông xe ngày 01/4/2017. Để đảm bảo quản lý thống nhất trên toàn tuyến, ngày 19/6/2017 Hội đồng thành viên VEC tiếp tục ban hành quyết định phê duyệt bổ sung phương án xử lý, mức giá dịch vụ đối với các phương tiện quay đầu, mất vé thẻ tại các nút giao IC7 và IC9 trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong giai đoạn khai thác tạm.

Theo đó, đối với trường hợp lái xe làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc; không xuất trình được thẻ kiểm soát đường cao tốc tại các đầu ra; thiết bị thu phí phát hiện thông tin thẻ đầu ra không trùng khớp với đầu vào (loại xe, biển số xe, thời gian qua trạm…)

Việc này sẽ bị xử lý như sau: Lập biên bản, yêu cầu chủ phương tiện bồi thường chi phí quản lý, in ấn, phát hành vé thẻ, đồng thời tính 2 lần mức giá dịch vụ theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu giá.

Mức giá dịch vụ, bồi thường giá trị phát hành vé/thẻ: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng).

Tại trạm IC7 (Km48+890), các phương tiện sẽ phải trả mức giá dịch vụ từ 460.000- 1.860.000 đồng theo loại phương tiện từ loại 1 đến loại 5.

Tại trạm IC9 (Km66+303.05), các phương tiện sẽ phải trả mức giá dịch vụ 420.000-1.660.000 đồng theo loại phương tiện từ loại 1 đến loại 5.

Mức giá phải trả là 2 lần mức giá theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu giá dưới dây:

Đối với trường hợp thiết bị thu phí, nhân viên thu phí phát hiện các phương tiện vào, ra tại cùng một trạm thu giá.

Phương án xử lý VEC đưa ra như sau: Với trường hợp thời gian xe vào nhỏ hơn 1 giờ: Thực hiện miễn phí. Trường hợp thời gian xe vào từ 1 giờ đến 4 giờ: Thực hiện thu giá của chặng ngắn nhất. Trường hợp thời gian xe vào từ 4 giờ đến 24 giờ: Thực hiện thu giá với chặng có khoảng cách tương đương ½ chiều dài chặng xa nhất. Trường hợp thời gian xe vào trên 24 giờ: Thực hiện thu giá với chặng xa nhất.

Mức giá dịch vụ

Việc xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên sẽ áp dụng kể từ 0h00 ngày 01/7/2017.

Bên cạnh đó VEC cũng khẳng định, song song với các chế tài nhằm ngăn ngừa hành vi trốn phí, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên các tuyến cao tốc, VEC thực hiện từ chối phục vụ các phương tiện lưu thông trên tuyến có các hành vi sau: Dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; sang tải trên đường cao tốc gây mất an toàn giao thông; gian lận thẻ, gian lận cước phí khi lưu thông trên các tuyến cao tốc; đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, quản lý khai thác, đã hoàn thành và đưa vào khai thác tạm toàn tuyến từ tháng 9/2014, đến nay đã phục vụ 19 triệu lượt phương tiện, cơ bản đảm bảo an toàn, thông suốt; tăng trưởng lưu lượng năm 2016 so với năm trước đó đạt 35%. Hiện tại, mỗi ngày đêm trung bình có 22.000-25.000 lượt phương tiện lưu thông qua tuyến.

Việc mở tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai không chỉ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh nằm trên tuyến nói chung và khu vực vùng Tây Bắc nói riêng, mà còn giảm tải áp lực giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nằm gần kề đường cao tốc…

