Giang hồ cầm dao đến siết nợ vì vợ cũ 'bốc họ'

Khoảng 16h00 ngày 6/4, trong lúc ba chú cháu chị Bùi Thị L. (Hà Đông) đang ngồi tại cửa hàng tại số 6, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Honda SH đến đòi nợ.

Vừa bước vào cửa hàng, 2 thanh niên ngổ ngáo, lớn tiếng chửi bới tục tĩu ông Bùi Văn T. (SN 1976, chú chị L.) để đe dọa, đòi số tiền mà vợ cũ ông T. nợ chúng.

Hai kẻ côn đồ còn đánh anh Nguyễn Anh H. (chồng chị L.), rồi dùng thùng sơn đổ lên người anh H. và ông T.. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lấy vỏ thùng đập liên tiếp vào đầu và người anh H..

Thấy vậy, chị L. và ông T. vào xô 2 kẻ côn đồ ra ngoài rồi tri hô hàng xóm đến ứng cứu. Thấy vậy, các đối tượng bỏ chạy, không kịp lấy xe máy.

Cửa hàng nơi nhóm côn đồ tới hành hung.

Sau vụ việc, ông T. và anh H. đến trụ sở Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông trình báo. Nhận tin, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi công an rời đi, có hai chiếc xe máy được che biển số bằng băng dính đen chở theo 4-5 đối tượng bịt mặt, mang theo dao, kiếm xông vào nhà đập phá, tìm anh H. và ông T. để chém. Rất may, lúc đó cả 2 người vẫn đang ở trụ sở công an.

Không đạt được mục đích, nhóm côn đồ đập phá tủ kính trong cửa hàng rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Chưa hết hoảng hồn, chị L. cho biết: "Người nợ tiền bọn chúng là bà Lê Thị M. (vợ cũ ông T.). Mặc dù cả 2 đã ly hôn nhưng các chủ nợ vẫn tìm đến ông T. để siết nợ, vì bà M. đã bỏ trốn".

Được biết, năm 2016, bà M. từng “bốc họ” 700 triệu khiến ông T. phải bán nhà trả nợ. Sau đó, ông đã ly hôn với bà M. nhưng các con nợ vẫn không buông tha.

Theo chị L., bà M. nợ rất nhiều người. Tổng số tiền vay hiện tại hơn 100 triệu đồng.

Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, đang đang xác minh những đối tượng cầm hung khí vào nhà ông T. hành hung.

Công Đức