Hải Dương: Tạm giữ đối tượng có hành vi đánh mẹ ruột bất tỉnh

Trước đó, vào đêm 23/9, người dân sống tại khu Vô Hối (thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) thấy Chương và bà C. (mẹ của Chương) xảy ra to tiếng, sau đó Chương đã đánh mẹ bất tỉnh rồi khóa cửa bỏ đi.

Một người dân sống tại khu Vô Hối cho biết, vào khoảng 14h ngày 24/9, người thân phát hiện bà C. nằm bất tỉnh trên giường, trên người xuất hiện nhiều vết thương nên đã nhanh chóng đưa bà C. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện, đồng thời trình báo lên cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện cho biết, ngày 24/9, lực lượng công an huyện đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chương (SN 1989) để phục vụ công tác điều tra, xác minh việc Chương đánh mẹ mình bất tỉnh.

Được biết sau khi điều trị ở tuyến dưới, bà C. đã được chuyển viện, tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với tình trạng đa chấn thương.

Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Đình Quế