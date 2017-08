Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lã Văn Long – Chủ tịch UBND xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết: “Chiều ngày 9/8, trên địa bàn xã Gia Đức đã xảy ra sự việc 3 cháu bé bị đuối nước tử vong”.

Không có sự giám sát của người lớn, trẻ nhỏ dễ bị đuối nước (ảnh minh họa)

Ngay sau đó, danh tính các nạn nhân đã được xác định là: Đỗ Thị Như Q., Đỗ Thị Yến N. (là 2 chị em sinh đôi) và cháu Nguyễn Hữu M. (đều SN 2008, trú tại thôn 3, xã Gia Đức).

Được biết, vào khoảng 17h30 ngày 9/8, anh Đỗ Văn Núi là bố các cháu Q. và N. đi làm về nhà không thấy con liền đi tìm. Ít phút sau đó anh Núi phát hiện thi thể của cả 2 con gái và cháu M. nổi lên tại kênh mương tưới tiêu, thuộc khu vực thôn 3, xã Gia Minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc kể trên, Công an xã Gia Đức đã báo cáo Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị chức năng có liên quan. Quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy cả 3 cháu bé đều có dấu hiệu tử vong do đuối nước.

Ông Long cho biết thêm, ngày hôm nay (10/8), thi thể của cả 3 cháu đã được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Minh Sơn