Hai vụ truy sát từ mâu thuẫn nhỏ, khiến nhiều người thương vong

Ngày 29/11, đại diện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, cơ quan đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan tới 1 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Qua đó, công an đã tạm giữ Trần Ngọc Bảo Anh (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ các đối tượng Trần Minh Thành (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn), Trần Văn Chiến (SN 1989, quê TP.Cần Thơ), Nguyễn Thanh Phong (SN 2001 quê tỉnh Trà Vinh) và Lưu Văn Hiệp (SN 1999, quê tỉnh Nam Định).

Theo thông tin ban đầu, tối 26/11, Bảo Anh cùng Thành và Chiến đi tới quán Ốc Huyền (ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) để nhậu.

Tại quán, một bàn khác bên cạnh bàn của Bảo Anh có 6 người (4 nam và 2 nữ), trong đó có chị L.T.H.T.. Khi nhậu được hơn 30 phút, Bảo Anh đi vệ sinh thì thấy cửa phòng chốt bên trong nên gõ cửa nhiều lần. Chị H.T. ở bên trong lên tiếng thông báo có người nên Bảo Anh quay về bàn nhậu.

Đến khi chị H.T. đi ra, nhóm của Bảo Anh kiếm chuyện dẫn tới hai bên cự cãi. Bảo Anh bực tức, một mình quay về phòng trọ của Phong lấy hung khí. Sau đó, y còn rủ Phong và Hiệp đi “giải quyết” đối thủ.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại quán Ốc Huyền.

Đến quán nhậu, Bảo Anh dặn Phong, Hiệp đứng ngoài đợi sẵn, còn gọi Thành, Chiến lao vào đâm chém nhóm của H.T.. Vụ việc làm cho Nguyễn Minh Đ. (SN 1997) và Nguyễn Bé T. (SN 1991, cùng ngụ quận 12, TP.HCM, bạn của chị H.T.) bị thương tích nặng.

Sau đó, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Đ. vẫn tử vong. Nhận tin báo về vụ án mạng, Công an huyện Hóc Môn và PC45 đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, 2 ngày sau, công an đã bắt giữ được Chiến, Phong và Hiệp, còn Bảo Anh và Thành vừa ra đầu thú.

Công an thu giữ nhiều hung khí tự chế.

Trước đó, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) bắt giữ Bùi Văn Vi (SN 1990) và Phan An Khương (SN 1990, cùng ngụ huyện Củ Chi).

Khương và Vi có mẫu thuẫn với anh Nguyễn Hoài Ph. (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi). Đến ngày 27/11, biết anh Ph. đang nhậu với một nhóm bạn tại quán ốc Kim Ngâm (Tỉnh lộ 7, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi), Vi và Khương mang hung khí đến trước quán chờ.

Lúc anh Phong ra về, nhóm của Vi dùng hung khí tấn công làm nạn nhân và người bạn đi cùng gục tại chỗ. Hai người được đưa đi cấp cứu nhưng anh Ph. đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được điều tra và làm rõ.