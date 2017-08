Hiếp dâm người đáng tuổi mẹ mình ngay trên đường đi làm về

Ngày 29/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quyết Thắng (SN 1991), trú xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, sáng 25/8, trên đường đi làm về, Thắng gặp chị H.T.H. (SN 1971), trú tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đang chạy xe máy một mình nên buông lời trêu ghẹo.

Đối tượng Trần Quyết Thắng tại cơ quan điều tra.

Biết nam thanh niên này đang có mục đích xấu với mình, chị H. tiếp tục cho xe chạy trước. Tuy nhiên, không chịu từ bỏ ý định, Thắng đã đuổi theo, tìm cách ép xe máy chị H. ngã xuống đường rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sau một ngày nhận được đơn trình báo của chị H., Công an huyện Lệ Thủy đã tìm ra nghi can gây án chính là Thắng. Theo đó, sau khi bị công an triệu tập, qua đấu tranh khai thác bước đầu, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Thắng là công nhân đi bốc vác keo tràm ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.