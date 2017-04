Hòa Bình: Nghi phạm giết, hiếp cô giáo đi chăn bò đã tự tử ở hang đá

Sáng 19/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết: “Sau khi phát hiện thi thể người đàn ông chết trong hang đá tại xã Mỹ Hòa (Tân Lạc, Hòa Bình), cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan công an đã xác định được người đàn ông chết trong hang đá là Bùi Văn D. (SN 1982), trú tại huyện Tân Lạc. Người đàn ông này cũng được cơ quan công an xác định chính là nghi phạm đang bị truy nã về vụ án liên quan đến cái chết của cô giáo mầm non khi đi chăn bò vào ngày 10/4 vừa qua”.

Cũng theo Đại tá Hải, tuy nghi phạm đã chết nhưng cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu kết luận chỉ có một mình nghi phạm D. gây ra vụ việc thì cơ quan công an sẽ làm các thủ tục pháp lý để đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Khu vực nơi phát hiện nghi phạm D. tự tử

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 10/4, chị Bùi Thị E. (SN 1993, trú xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi chăn bò, đến chiều tối không thấy chị E. trở về nên người nhà đi tìm thì phát hiện chị E. tử vong bất thường ở khu vực bìa rừng gần nhà.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân E. trước lúc bị giết chết đã có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sau qua trình tiến hành điều tra làm rõ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đổng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối với nghi can D..

Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn